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Костанай наш город!
Костанай наш город!
Куратор темы: 111
Костанай наш город!
Отправлено: 31.08.24 - 20:28
Эх проехали!
[Исправлено: Эл-починно, 31.08.2024 - 21:30]
[Исправлено: Эл-починно, 31.08.2024 - 21:30]
Костанай наш город!
Отправлено: 31.08.24 - 20:33
В Астыкжане брал на миллионы ведь, тогда деньги были, и даже вшивый ДВД не выиграл..
А тут..
А тут..
Костанай наш город!
Отправлено: 31.08.24 - 20:41
Я даже в прямом эфире не был, вообще не ожидал, в Астыкжане кто не выходит в прямой эфир, автоматически проигрывал, а я даже и не знал об этой функции
Костанай наш город!
Отправлено: 31.08.24 - 20:48
Завтра пол восьмого вечера мне выдадут приз и будут показывать на весь СНГ..
Ну если это не обман конечно, а то откуда они знают, на какую сумму я набрал, с сайта может?
Но прямой эфир я кусочек все же успел увидеть и там говорили про Мереке..
Ну если это не обман конечно, а то откуда они знают, на какую сумму я набрал, с сайта может?
Но прямой эфир я кусочек все же успел увидеть и там говорили про Мереке..
Костанай наш город!
Отправлено: 31.08.24 - 20:53
На последние деньги ведь набирал, я еще не хотел, Солнечный это труба, на счете у моей всего было 65 тысяч, а сегодня у старшего 30 тысяч заняли.
Мой Сяоми 9 про виснет как моя жизнь..
Жена уговорила, я вообще не хотел из за экономии денег
Мой Сяоми 9 про виснет как моя жизнь..
Жена уговорила, я вообще не хотел из за экономии денег
Костанай наш город!
Отправлено: 31.08.24 - 20:54
Как увидел эту очередь, старшому говорю разворачивай!
Блин, он не смог уже.
И вот благодаря каким то факторам, случилось..
Блин, он не смог уже.
И вот благодаря каким то факторам, случилось..
Костанай наш город!
Отправлено: 31.08.24 - 20:57
Когда нет ответов на вопросы и совесть уходит в подвал, то ничего другого не остаётся, ка забивать последние 5-ть комментариев "Костанаем" - Это нам сильный человек говорит, ему верить можно
Костанай наш город!
Отправлено: 31.08.24 - 22:15
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 10022
Костанай наш город!
Отправлено: 31.08.24 - 23:19
Марик давай ещё рекламму солнечного,побольше фото с акциями по пиву,они тебе каждый год будут по айфону дарить,
Костанай наш город!
Отправлено: 01.09.24 - 01:22
Цитата:
-----------------------------И ты это употредбЛяешь ???При живой жене ?????????????????,славо богу ,ж???????????????????
111:
Бич ланч взяли вмего по 200 тенге, смешные цены.
Бич ланч взяли вмего по 200 тенге, смешные цены.
-----------------------------И ты это употредбЛяешь ???При живой жене ?????????????????,славо богу ,ж???????????????????
Костанай наш город!
Отправлено: 01.09.24 - 01:25
Цитата:
-----Как рад за тебя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!+
111:
бы тысяч 50 минимум
бы тысяч 50 минимум
-----Как рад за тебя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!+
Костанай наш город!
Отправлено: 01.09.24 - 01:27
Цитата:
----Удар дрона выдержить ???
111:
Ну и не забываем строить домик, он уже такой вот..
Ну и не забываем строить домик, он уже такой вот..
----Удар дрона выдержить ???
Костанай наш город!
Отправлено: 01.09.24 - 01:28
Цитата:
----Удар дрона выдержить ???
111:
Ну и не забываем строить домик, он уже такой вот..
Ну и не забываем строить домик, он уже такой вот..
----Удар дрона выдержить ???
Костанай наш город!
Отправлено: 01.09.24 - 01:30
Цитата:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Не верю
111:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Не верю
Костанай наш город!
Отправлено: 01.09.24 - 01:32
Цитата:
----Ждём -сь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
111:
будут показывать на весь СНГ
будут показывать на весь СНГ
----Ждём -сь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
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