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≡ Костанай наш город!
 
 
Страница 57 из 58«1...55565758»
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Куратор темы: 111
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3452
Костанай наш город!
Отправлено: 31.08.24 - 20:28
#841
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Эх проехали!

[Исправлено: Эл-починно, 31.08.2024 - 21:30]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40715
Костанай наш город!
Отправлено: 31.08.24 - 20:33
#842
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В Астыкжане брал на миллионы ведь, тогда деньги были, и даже вшивый ДВД не выиграл..
А тут..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40715
Костанай наш город!
Отправлено: 31.08.24 - 20:41
#843
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Я даже в прямом эфире не был, вообще не ожидал, в Астыкжане кто не выходит в прямой эфир, автоматически проигрывал, а я даже и не знал об этой функции
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40715
Костанай наш город!
Отправлено: 31.08.24 - 20:48
#844
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Завтра пол восьмого вечера мне выдадут приз и будут показывать на весь СНГ..
Ну если это не обман конечно, а то откуда они знают, на какую сумму я набрал, с сайта может?
Но прямой эфир я кусочек все же успел увидеть и там говорили про Мереке..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40715
Костанай наш город!
Отправлено: 31.08.24 - 20:53
#845
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На последние деньги ведь набирал, я еще не хотел, Солнечный это труба, на счете у моей всего было 65 тысяч, а сегодня у старшего 30 тысяч заняли.
Мой Сяоми 9 про виснет как моя жизнь..
Жена уговорила, я вообще не хотел из за экономии денег
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40715
Костанай наш город!
Отправлено: 31.08.24 - 20:54
#846
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Как увидел эту очередь, старшому говорю разворачивай!
Блин, он не смог уже.
И вот благодаря каким то факторам, случилось..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3452
Костанай наш город!
Отправлено: 31.08.24 - 20:57
#847
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Когда нет ответов на вопросы и совесть уходит в подвал, то ничего другого не остаётся, ка забивать последние 5-ть комментариев "Костанаем" - Это нам сильный человек говорит, ему верить можно :lol: 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40715
Костанай наш город!
Отправлено: 31.08.24 - 22:15
#848
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О как..
Моем телефон

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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10022
Костанай наш город!
Отправлено: 31.08.24 - 23:19
#849
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Марик давай ещё рекламму солнечного,побольше фото с акциями по пиву,они тебе каждый год будут по айфону дарить, :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10978
Костанай наш город!
Отправлено: 01.09.24 - 01:22
#850
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Цитата:
111:
Бич ланч взяли вмего по 200 тенге, смешные цены.

-----------------------------И ты это употредбЛяешь ???При живой жене ?????????????????,славо богу ,ж???????????????????
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10978
Костанай наш город!
Отправлено: 01.09.24 - 01:25
#851
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Цитата:
111:
бы тысяч 50 минимум

-----Как рад за тебя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!+
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10978
Костанай наш город!
Отправлено: 01.09.24 - 01:27
#852
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Цитата:
111:
Ну и не забываем строить домик, он уже такой вот..

----Удар дрона выдержить ???
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10978
Костанай наш город!
Отправлено: 01.09.24 - 01:28
#853
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Цитата:
111:
Ну и не забываем строить домик, он уже такой вот..

----Удар дрона выдержить ???
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10978
Костанай наш город!
Отправлено: 01.09.24 - 01:30
#854
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Цитата:
111:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Не верю :lol: :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10978
Костанай наш город!
Отправлено: 01.09.24 - 01:32
#855
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Цитата:
111:
будут показывать на весь СНГ

----Ждём -сь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
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Страница 57 из 58«1...55565758»
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