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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 19:47
Немного о прошлом, далёкий уже 2014-ый год
// Глава самопровозглашенной Донецкой республики Денис Пушилин обратился к Путину с просьбой защитить ДНР от атомной бомбы, которую якобы грозятся применить против них украинские политики//
Тут подробнее.
Вот так Украина хотела мира, после свержения Януковича.
// Глава самопровозглашенной Донецкой республики Денис Пушилин обратился к Путину с просьбой защитить ДНР от атомной бомбы, которую якобы грозятся применить против них украинские политики//
Вот так Украина хотела мира, после свержения Януковича.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 40715
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 19:55
Цитата:
Ты же говорил что там рабами будут у вас, как вы?
Или я не так понял?
Ты же там у янки без России живешь так понимаю?
Эл-починно:
Вас (нацпатриотов) тут не ждут!
Вас (нацпатриотов) тут не ждут!
Ты же говорил что там рабами будут у вас, как вы?
Или я не так понял?
Ты же там у янки без России живешь так понимаю?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 40715
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 19:56
Официальные новости
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 19:58
Цитата:
Где я такое говорил, цитату в студию. Цитата:
Ну ничего нового, как всегда! Цитата:
Хочешь у себя в Казахстане на своеё шкуре ощутить, как это без России - в Казахстане. Флаг в руки. Не путай Германию и Казахстан.
111:
Ты же говорил что там рабами будут у вас, как вы?
Ты же говорил что там рабами будут у вас, как вы?
Где я такое говорил, цитату в студию. Цитата:
111:
Или я не так понял?
Или я не так понял?
Ну ничего нового, как всегда! Цитата:
111:
Ты же там у янки без России живешь так понимаю?
Ты же там у янки без России живешь так понимаю?
Хочешь у себя в Казахстане на своеё шкуре ощутить, как это без России - в Казахстане. Флаг в руки. Не путай Германию и Казахстан.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 20:04
Цитата:
Я понял, у тебя просто образования не хватит, что бы понять, что Телеграм - не официальные новости! Ну и втом числе, разницу - между Германией и Казахстаном.
[Исправлено: Эл-починно, 31.08.2024 - 21:10]
111:
Официальные новости
Официальные новости
Я понял, у тебя просто образования не хватит, что бы понять, что Телеграм - не официальные новости! Ну и втом числе, разницу - между Германией и Казахстаном.
[Исправлено: Эл-починно, 31.08.2024 - 21:10]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 20:43
Цитата:
Оцифрованный косит под Ципсоту, хотя сам ненавидит запад и не хочет ни помощи от них, не их победы. Он запад, амеров ненавидит ))
Цитата:
Skeptic:
Примитивные, потому что не понимают, что в случае фантастического варианта с победой запада им уготована очень печальная судьба.
Примитивные, потому что не понимают, что в случае фантастического варианта с победой запада им уготована очень печальная судьба.
Оцифрованный косит под Ципсоту, хотя сам ненавидит запад и не хочет ни помощи от них, не их победы. Он запад, амеров ненавидит ))
Цитата:
111: Назло американцам не покупаю теперь ни Форды, ни Чарокки, ни айфоны, ни фольксвагены ойропейские и никакое их барахло. Одеваюсь в одежды только наших китайских друзей и пользуюсь ихними благами.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 20:50
Цитата:
Какие такие?
111:
Почему русские такие?
Почему русские такие?
Какие такие?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 21:19
Немного про нацизм в России...
...
"В Тюменской области прошел региональный курултай казахов
Свыше семи тысяч этнических казахов из 11 районов области собрались в этноауле в Омутинском районе.
Гости и участники праздника могут рассказать о своей культуре, о своих традициях, о своих обычаях, узнать о культуре и обычаях своих соседей.
На курултае глава национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев (https://t.me/esengaliy_ibraev/2866)и первый зампред Астраханского объединения казахской культуры "Жолдастык" Умирзах Бекмуханов подписали соглашение о сотрудничестве организаций."
...
Сообщение от Sputnik Казахстан
[Исправлено: Skeptic, 31.08.2024 - 22:21]
...
"В Тюменской области прошел региональный курултай казахов
Свыше семи тысяч этнических казахов из 11 районов области собрались в этноауле в Омутинском районе.
Гости и участники праздника могут рассказать о своей культуре, о своих традициях, о своих обычаях, узнать о культуре и обычаях своих соседей.
На курултае глава национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев (https://t.me/esengaliy_ibraev/2866)и первый зампред Астраханского объединения казахской культуры "Жолдастык" Умирзах Бекмуханов подписали соглашение о сотрудничестве организаций."
...
Сообщение от Sputnik Казахстан
[Исправлено: Skeptic, 31.08.2024 - 22:21]
К
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
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Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 22:06
Цитата:
Аж любопытно стало, можно в подробностях печальную судьбу обрисовать?
Skeptic:
Примитивные, потому что не понимают, что в случае фантастического варианта с победой запада им уготована очень печальная судьба.
Примитивные, потому что не понимают, что в случае фантастического варианта с победой запада им уготована очень печальная судьба.
Аж любопытно стало, можно в подробностях печальную судьбу обрисовать?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 22:17
Цитата:
Вам аналогии подойдут - Югославия.
Карачун:
можно в подробностях печальную судьбу обрисовать?
можно в подробностях печальную судьбу обрисовать?
Вам аналогии подойдут - Югославия.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 22:43
Цитата:
Есть выбор: Украина или Афганистан.
Какой вариант больше нравится?
Узбекистан не получится, там страна независимая.
Карачун:
Есть выбор: Украина или Афганистан.
Какой вариант больше нравится?
Узбекистан не получится, там страна независимая.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 22:48
Цитата:
Пример не совсем удачный. Югославия была федеративным государством. Казахстан - унитарное государство.
Югославию бомбили, чтобы уничтожит именно, как независимое государство.
Казахстан незаисим только на бумаге. По факту здесь правит посол США.
Приличия соблюдают только из-за наличия России.
Уйдёт Россия, будет сначала армянский вариант, потом, скорее всего Афганистан.
А пока Казахстану готовят участь второй Украины...
Эл-починно:
Пример не совсем удачный. Югославия была федеративным государством. Казахстан - унитарное государство.
Югославию бомбили, чтобы уничтожит именно, как независимое государство.
Казахстан незаисим только на бумаге. По факту здесь правит посол США.
Приличия соблюдают только из-за наличия России.
Уйдёт Россия, будет сначала армянский вариант, потом, скорее всего Афганистан.
А пока Казахстану готовят участь второй Украины...
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 22:59
Цитата:
Может быть. СССР тогда точно удачный пример будет!
Skeptic:
Пример не совсем удачный. Югославия была федеративным государством. Казахстан - унитарное государство.
Пример не совсем удачный. Югославия была федеративным государством. Казахстан - унитарное государство.
Может быть. СССР тогда точно удачный пример будет!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 23:10
Цитата:
Как вы себе такой вариант представляете? Путин возвращает Крым и Донбасс, впридачу дарит Курьск, а всем скажет, что ЯО отсырело и больше не стреляет?
Skeptic:
в случае фантастического варианта с победой запада
в случае фантастического варианта с победой запада
Как вы себе такой вариант представляете? Путин возвращает Крым и Донбасс, впридачу дарит Курьск, а всем скажет, что ЯО отсырело и больше не стреляет?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 23:13
Цитата:
Присоединяюсь к вопросу. Недра уже либо у иностранцев, либо у олигархов. Народ выживает сам по себе. Куда хуже? Физическое истребление? Да ну, перестаньте. Америка сроду таким не занималась против местных жителей Рабство? Не, ну точно не, кто угодно но не Америка
Карачун:
Аж любопытно стало, можно в подробностях печальную судьбу обрисовать?
Аж любопытно стало, можно в подробностях печальную судьбу обрисовать?
Присоединяюсь к вопросу. Недра уже либо у иностранцев, либо у олигархов. Народ выживает сам по себе. Куда хуже? Физическое истребление? Да ну, перестаньте. Америка сроду таким не занималась против местных жителей Рабство? Не, ну точно не, кто угодно но не Америка
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