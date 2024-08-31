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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3452
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 19:47
#11296
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Немного о прошлом, далёкий уже 2014-ый год
// Глава самопровозглашенной Донецкой республики Денис Пушилин обратился к Путину с просьбой защитить ДНР от атомной бомбы, которую якобы грозятся применить против них украинские политики// Тут подробнее.
Вот так Украина хотела мира, после свержения Януковича.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40715
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 19:55
#11297
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Цитата:
Эл-починно:
Вас (нацпатриотов) тут не ждут!

Ты же говорил что там рабами будут у вас, как вы?
Или я не так понял?
Ты же там у янки без России живешь так понимаю?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40715
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 19:56
#11298
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Официальные новости


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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3452
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 19:58
#11299
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Цитата:
111:
Ты же говорил что там рабами будут у вас, как вы?

Где я такое говорил, цитату в студию. Цитата:
111:
Или я не так понял?

Ну ничего нового, как всегда! :lol: 8-) Цитата:
111:
Ты же там у янки без России живешь так понимаю?

Хочешь у себя в Казахстане на своеё шкуре ощутить, как это без России - в Казахстане. Флаг в руки. Не путай Германию и Казахстан.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3452
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 20:04
#11300
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Цитата:
111:
Официальные новости

Я понял, у тебя просто образования не хватит, что бы понять, что Телеграм - не официальные новости! Ну и втом числе, разницу - между Германией и Казахстаном. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 31.08.2024 - 21:10]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24353
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 20:43
#11301
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Цитата:
Skeptic:
Примитивные, потому что не понимают, что в случае фантастического варианта с победой запада им уготована очень печальная судьба.


Оцифрованный косит под Ципсоту, хотя сам ненавидит запад и не хочет ни помощи от них, не их победы. Он запад, амеров ненавидит )):lol:

Цитата:
111: Назло американцам не покупаю теперь ни Форды, ни Чарокки, ни айфоны, ни фольксвагены ойропейские и никакое их барахло. Одеваюсь в одежды только наших китайских друзей и пользуюсь ихними благами.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24353
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 20:50
#11302
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Цитата:
111:
Почему русские такие?


Какие такие?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1568
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 21:19
#11303
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Немного про нацизм в России...
...
"В Тюменской области прошел региональный курултай казахов
Свыше семи тысяч этнических казахов из 11 районов области собрались в этноауле в Омутинском районе.
Гости и участники праздника могут рассказать о своей культуре, о своих традициях, о своих обычаях, узнать о культуре и обычаях своих соседей.
На курултае глава национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев (https://t.me/esengaliy_ibraev/2866)и первый зампред Астраханского объединения казахской культуры "Жолдастык" Умирзах Бекмуханов подписали соглашение о сотрудничестве организаций."
...
Сообщение от Sputnik Казахстан

[Исправлено: Skeptic, 31.08.2024 - 22:21]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
814
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 22:06
#11304
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Цитата:
Skeptic:
Примитивные, потому что не понимают, что в случае фантастического варианта с победой запада им уготована очень печальная судьба.

Аж любопытно стало, можно в подробностях печальную судьбу обрисовать?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3452
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 22:17
#11305
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Цитата:
Карачун:
можно в подробностях печальную судьбу обрисовать?

Вам аналогии подойдут - Югославия.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1568
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 22:43
#11306
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Цитата:
Карачун:

Есть выбор: Украина или Афганистан.
Какой вариант больше нравится?
Узбекистан не получится, там страна независимая.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1568
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 22:48
#11307
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Цитата:
Эл-починно:

Пример не совсем удачный. Югославия была федеративным государством. Казахстан - унитарное государство.
Югославию бомбили, чтобы уничтожит именно, как независимое государство.
Казахстан незаисим только на бумаге. По факту здесь правит посол США.
Приличия соблюдают только из-за наличия России.
Уйдёт Россия, будет сначала армянский вариант, потом, скорее всего Афганистан.
А пока Казахстану готовят участь второй Украины...
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3452
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 22:59
#11308
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Цитата:
Skeptic:
Пример не совсем удачный. Югославия была федеративным государством. Казахстан - унитарное государство.

Может быть. СССР тогда точно удачный пример будет!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24353
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 23:10
#11309
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Цитата:
Skeptic:
в случае фантастического варианта с победой запада

Как вы себе такой вариант представляете? Путин возвращает Крым и Донбасс, впридачу дарит Курьск, а всем скажет, что ЯО отсырело и больше не стреляет?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24353
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 23:13
#11310
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Цитата:
Карачун:
Аж любопытно стало, можно в подробностях печальную судьбу обрисовать?

Присоединяюсь к вопросу. Недра уже либо у иностранцев, либо у олигархов. Народ выживает сам по себе. Куда хуже? Физическое истребление? Да ну, перестаньте. Америка сроду таким не занималась против местных жителей :lol: Рабство? Не, ну точно не, кто угодно но не Америка :lol:
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