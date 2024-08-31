Отправлено: - 19:58

111:

Ты же говорил что там рабами будут у вас, как вы?

111:

Или я не так понял?

111:

Ты же там у янки без России живешь так понимаю?

Цитата:Где я такое говорил, цитату в студию. Цитата:Ну ничего нового, как всегда!Цитата:Хочешь у себя в Казахстане на своеё шкуре ощутить, как это без России - в Казахстане. Флаг в руки. Не путай Германию и Казахстан.