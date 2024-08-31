Отправлено: - 21:21

Skeptic:

Так фокус в том, что эти смартфонские прогнозы и составляются по данным наблюдений этих синоптиков...

[Исправлено: Эл-починно, 31.08.2024 - 22:46]

Цитата:Ну так я и пользуюсь wetter.com мне казахстанские или ещё какие не нужны.Был не прав, в Казахстане они не работают похоже.