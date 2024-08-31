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≡ Дожди, снег и заморозки: какой будет погода в Костанайской области и Казахстане в сентябре
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49983
Дожди, снег и заморозки: какой будет погода в Костанайской области и Казахстане в сентябре
Отправлено: 31.08.24 - 17:05
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Синоптики рассказали, чего ожидать казахстанцам от погоды в сентябре. По их прогнозам, в первый месяц осени погода в большинстве областей республики ожидается прохладная и дождливая, лишь на западе страны в начале сентября почти не будет осадков.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1566
Re: Дожди, снег и заморозки: какой будет погода в Костанайской...
Отправлено: 31.08.24 - 17:05
#1
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Если угадали, то в зиму земля уйдёт насыщенная влагой. Значит - замёрзнет сразу. Как в прошлом году. И весь снег весной не уйдёт сразу в землю, как в предыдущие годы, а растает и потечёт в низины... Паводок этого года может повториться.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6432
Re: Дожди, снег и заморозки: какой будет погода в Костанайской...
Отправлено: 31.08.24 - 20:59
#2
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Они( синоптики) ОБОСРАЛИСЬ с прогнозом в прошлую осень и ещё раз ОБОСРАЛИСЬ с прогнозом на это лето.
Нету профессиональных кадров и среди них.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3451
Дожди, снег и заморозки: какой будет погода в Костанайской области и Казахстане в сентябре
Отправлено: 31.08.24 - 21:02
#3
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А зачем их вообще тогда держат? Сегодня на смартфоне, геолокацию разрешил и погоду получил. 8-)
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1566
Дожди, снег и заморозки: какой будет погода в Костанайской области и Казахстане в сентябре
Отправлено: 31.08.24 - 21:11
#4
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Цитата:
Эл-починно:

Так фокус в том, что эти смартфонские прогнозы и составляются по данным наблюдений этих синоптиков...
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1566
Дожди, снег и заморозки: какой будет погода в Костанайской области и Казахстане в сентябре
Отправлено: 31.08.24 - 21:12
#5
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Справедливости ради надо сказать, что эти службы наши чиновники "оптимизировали"(читай - уничтожили) до такой степени, что можно только удивляться, как они вообще работают...
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3451
Дожди, снег и заморозки: какой будет погода в Костанайской области и Казахстане в сентябре
Отправлено: 31.08.24 - 21:21
#6
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Цитата:
Skeptic:
Так фокус в том, что эти смартфонские прогнозы и составляются по данным наблюдений этих синоптиков...

Ну так я и пользуюсь wetter.com мне казахстанские или ещё какие не нужны. :lol:
Был не прав, в Казахстане они не работают похоже. :-x

[Исправлено: Эл-починно, 31.08.2024 - 22:46]
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
330
Re: Дожди, снег и заморозки: какой будет погода в Костанайской...
Отправлено: 31.08.24 - 21:54
#7
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Всю зиму они трындели что будет жара несусветная, пугали засухой, рисовали нам огромное солнце 🌞 на весь экран, в итоге дожди все лето, правильно выше заметили, там нет специалистов, да и оборудования тоже нет
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