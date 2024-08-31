Отправлено: - 19:32

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нацпатриоты радуются всему, что против России с успехом проходит. Не понимая того, что без России - в рабах окажутся.

Цитата:О, поедут жить к таким же рабам к вам в Германию что ли?А что, это хорошо..Пусть уезжают..