А, вот он, и главное никто не скажет, что это не русский и не Герой. А почему? Да потому что его опять помилует Путин и он придет опять Героем. Русским Героем и будет учить в школе детей, наверно извращениям..
Поняли в чем дело, что отличает нас от вас? Если Саке Герой, кого то ограбит, изнасилует и убьет, для нас это не Саке, это бандюган, которого надо наказывать и никакой он не казах. Вы наоборот, если он убийца и насильник, педофил, но русский по национальности либо россиянин, ни от одного я еще тут за эти три года войны не слышал, что это бандюган и его надо наказывать! Наоборот, все эти три года жалобы на меня, то что я обзываю насильников и педофилов своими именами. Этим и отличаемся.
Много чего задокументировано ( некая с косой, может булочкой на голове - Тимошенко вообщем, была уличена в разговоре, что если бы у них была атомная бомба, то они бы её на Донбасс и сбросили бы). Во как. Но нацпатриоты радуются всему, что против России с успехом проходит. Не понимая того, что без России - в рабах окажутся.
Были бы они патриотами, даже нацпатриотами, они бы так не рассуждали. Наверняка в курсе аппетитов украинских бандеровцев на счёт территории Казахстана и самих казахов. Они просто примитивные русофобы. Примитивные, потому что не понимают, что в случае фантастического варианта с победой запада им уготована очень печальная судьба.
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