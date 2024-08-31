НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 753 из 754«1...751752753754»
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40708
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 14:20
#11281
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А, вот он, и главное никто не скажет, что это не русский и не Герой.
А почему?
Да потому что его опять помилует Путин и он придет опять Героем.
Русским Героем и будет учить в школе детей, наверно извращениям..


Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40708
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 14:25
#11282
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поняли в чем дело, что отличает нас от вас?
Если Саке Герой, кого то ограбит, изнасилует и убьет, для нас это не Саке, это бандюган, которого надо наказывать и никакой он не казах.
Вы наоборот, если он убийца и насильник, педофил, но русский по национальности либо россиянин, ни от одного я еще тут за эти три года войны не слышал, что это бандюган и его надо наказывать!
Наоборот, все эти три года жалобы на меня, то что я обзываю насильников и педофилов своими именами.
Этим и отличаемся.

[Исправлено: 111, 31.08.2024 - 16:05]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40708
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 16:19
#11283
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что, кто в Солнечный, за скидками, может вместе поедем?
Профайл
electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1413
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 16:30
#11284
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ципсота бабки экономит. а для чего?
Профайл
electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1413
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 16:47
#11285
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40708
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 16:52
#11286
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
ципсота бабки экономит. а для чего?

А что так трусливо то?
К кому обращаешься и про кого говоришь?
То то..
Я вас приучил уже, говорить за глаза, и не смотреть в глаза..
Мне даже приятно..
Профайл
electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1413
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 16:57
#11287
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а ты-то чё отреагировал?
вот и шапка на воре.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40708
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 18:04
#11288
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
а ты-то чё отреагировал? вот и шапка на воре.

Без адресата кому говоришь и кого обзываешь?
Даже без адресата это нарушение правил сайта.
Хотя то, что не ко мне обращаешься типа, это похвально, хотя и трусовато
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1563
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 18:08
#11289
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1563
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 18:13
#11290
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

...
И это - задокументированные факты.
В отличие от спектаклей типа Бучи и грязи с инфопомоек, которыми заваливают форум поклонники нацистов.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3446
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 19:18
#11291
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
И это - задокументированные факты.

Много чего задокументировано ( некая с косой, может булочкой на голове - Тимошенко вообщем, была уличена в разговоре, что если бы у них была атомная бомба, то они бы её на Донбасс и сбросили бы). Во как. Но нацпатриоты радуются всему, что против России с успехом проходит. Не понимая того, что без России - в рабах окажутся.

[Исправлено: Эл-починно, 31.08.2024 - 20:19]
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1563
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 19:30
#11292
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
нацпатриоты радуются

Были бы они патриотами, даже нацпатриотами, они бы так не рассуждали. Наверняка в курсе аппетитов украинских бандеровцев на счёт территории Казахстана и самих казахов.
Они просто примитивные русофобы.
Примитивные, потому что не понимают, что в случае фантастического варианта с победой запада им уготована очень печальная судьба.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3446
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 19:30
#11293
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как Тимошенко, хотела мочить кацапов.

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40708
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 19:32
#11294
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
нацпатриоты радуются всему, что против России с успехом проходит. Не понимая того, что без России - в рабах окажутся.

О, поедут жить к таким же рабам к вам в Германию что ли?
А что, это хорошо..
Пусть уезжают..
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3446
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 19:37
#11295
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
О, поедут жить к таким же рабам к вам в Германию что ли?

Вас (нацпатриотов) тут не ждут!
Профайл
Страница 753 из 754«1...751752753754»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS