НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Дожди, снег и заморозки: какой будет погода в Костанайской области и Казахстане в сентябре
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49983
Дожди, снег и заморозки: какой будет погода в Костанайской области и Казахстане в сентябре
Отправлено: 31.08.24 - 17:05
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Синоптики рассказали, чего ожидать казахстанцам от погоды в сентябре. По их прогнозам, в первый месяц осени погода в большинстве областей республики ожидается прохладная и дождливая, лишь на западе страны в начале сентября почти не будет осадков.
Читать новость

Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1560
Re: Дожди, снег и заморозки: какой будет погода в Костанайской...
Отправлено: 31.08.24 - 17:05
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если угадали, то в зиму земля уйдёт насыщенная влагой. Значит - замёрзнет сразу. Как в прошлом году. И весь снег весной не уйдёт сразу в землю, как в предыдущие годы, а растает и потечёт в низины... Паводок этого года может повториться.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 43
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS