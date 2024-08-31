Re: Дожди, снег и заморозки: какой будет погода в Костанайской...

Отправлено: - 17:05

Если угадали, то в зиму земля уйдёт насыщенная влагой. Значит - замёрзнет сразу. Как в прошлом году. И весь снег весной не уйдёт сразу в землю, как в предыдущие годы, а растает и потечёт в низины... Паводок этого года может повториться.