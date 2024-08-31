Отправлено: - 15:20

Хирург, оперирующий больного, так или иначе, отвечает за операцию. Пекарь будет отвечать за хлеб, если тот испечен так, что его нельзя есть. А убийца деревьев, этих животворных легких города, похоже, ни за что

Цитата:Хм..Какой вы верткий тов. Бондаренко.Или ловкий в словах.Ну как то так.Хирург вам неправильно ногу пришьет или оставит что то там внутри, вы ему скажете, подадите в суд, сделаете чтоб он не работал?Если в хлебе нашли мышонка, съедите его молча скрепя зубами?Что делать будете?Если не будете, ваш призыв понятен.А если накажете хирурга, то почему не наказать "убийцу деревьев"?Или кто то должен делать это за вас?