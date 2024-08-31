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Юрий БОНДАРЕНКО: Как это остановить?
Юрий БОНДАРЕНКО: Как это остановить?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49983
Юрий БОНДАРЕНКО: Как это остановить?
Отправлено: 31.08.24 - 10:54
Хирург, оперирующий больного, так или иначе, отвечает за операцию. Пекарь будет отвечать за хлеб, если тот испечен так, что его нельзя есть. А убийца деревьев, этих животворных легких города, похоже, ни за что не отвечает.
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Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Как это остановить?
Отправлено: 31.08.24 - 10:54
Юрий Яковлевич, все мы, конечно, давно знаем подоплёку этого действа, которое очень наглядно показал Чарли Чаплин в своём фильме про мальчишек, разбивающих окна по заказу стекольщика, идущего следом. Но все стыдливо отводят глаза,потому что без толку поднимать такие вопросы. Несколько лет назад муссировалась тема - кто построил и на чьи деньги шикарное здание прокуратуры, все открещивались, как чёрт от ладана. И что ? И ничего. Так и здесь. Есть такое латинское изречение "cui prodest" - "кому выгодно?
Юрий БОНДАРЕНКО: Как это остановить?
Отправлено: 31.08.24 - 11:00
Наверное, высаживать новые деревья не так "выгодно", как уродовать те, которые уже выросли...
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Как это остановить?
Отправлено: 31.08.24 - 12:23
Цитата:
Skeptic:Да не в этом дело! Это просто способ распиливания бюджета. Как Кулагин проворачивал - по документам саженцы закуплены по бешеной цене в России, а на самом деле " нагнули " Аракарагайский питомник и взяли (голосом Совы) - " безвозмезддо, т.е. дадом "
Наверное, высаживать новые деревья не так "выгодно", как уродовать те, которые уже выросли...
Наверное, высаживать новые деревья не так "выгодно", как уродовать те, которые уже выросли...
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 623
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Как это остановить?
Отправлено: 31.08.24 - 14:37
Согласен с Юрием Яковлевичем. Безобразия в городе творятся потому что нет настоящего хозяина. Хозяина мудрого, думающего о будущем города. А нынешние стремятся получить сиюминутную выгоду. Вот и рождаются то тут то там точечные уродливые застройки, по несколько раз меняются бордюры. А как вам металлические заборы вдоль некоторых центральных улиц? - память об Архимеде. Патриотизма нет, есть только стяжательство и алчность.
Z
(Пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 115
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Как это остановить?
Отправлено: 31.08.24 - 14:52
Уважаемый Юрий БОНДАРЕНКО! Незнаю как у кого, а уменя уже лет 25 сложилось и утвердилось мнение, что в нашей стране уже давно ни за что и ни кто не ОТВЕЧАЕТ! Свидетельтв тому на каждом шагу! И что самое омерзительное, что люди управляющие, точнее делающие вид что управляют, ничего с места не двигают! У нас куда не глянь сплошные абсурды! Из всего этого невольно возникает вопрос: По чьей воле это происходит? И кто заказчик сего абсурда? Ну это сугубо моё личное мнение, возможно большинству это всё по душе! P/S Минталитет понимаешь ли....наверно он либо средевековый либо инопланетный!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 40701
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Как это остановить?
Отправлено: 31.08.24 - 15:20
Цитата:
Хм..
Какой вы верткий тов. Бондаренко.
Или ловкий в словах.
Ну как то так.
Хирург вам неправильно ногу пришьет или оставит что то там внутри, вы ему скажете, подадите в суд, сделаете чтоб он не работал?
Если в хлебе нашли мышонка, съедите его молча скрепя зубами?
Что делать будете?
Если не будете, ваш призыв понятен.
А если накажете хирурга, то почему не наказать "убийцу деревьев"?
Или кто то должен делать это за вас?
Хирург, оперирующий больного, так или иначе, отвечает за операцию. Пекарь будет отвечать за хлеб, если тот испечен так, что его нельзя есть. А убийца деревьев, этих животворных легких города, похоже, ни за что
Хм..
Какой вы верткий тов. Бондаренко.
Или ловкий в словах.
Ну как то так.
Хирург вам неправильно ногу пришьет или оставит что то там внутри, вы ему скажете, подадите в суд, сделаете чтоб он не работал?
Если в хлебе нашли мышонка, съедите его молча скрепя зубами?
Что делать будете?
Если не будете, ваш призыв понятен.
А если накажете хирурга, то почему не наказать "убийцу деревьев"?
Или кто то должен делать это за вас?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 40701
Юрий БОНДАРЕНКО: Как это остановить?
Отправлено: 31.08.24 - 15:27
Цитата:
мИнталитет такой, как у безмолвного скота?
А почему он у нас такой, может привыкли в советское время к пастухам?
ZanoZOV:
Минталитет понимаешь ли....наверно он либо средевековый либо инопланетный!
Минталитет понимаешь ли....наверно он либо средевековый либо инопланетный!
мИнталитет такой, как у безмолвного скота?
А почему он у нас такой, может привыкли в советское время к пастухам?
Юрий БОНДАРЕНКО: Как это остановить?
Отправлено: 31.08.24 - 16:20
Цитата:
Да в том же. Просто я выразился более политкорректно.
Филипповна:
Да не в этом дело!
Да не в этом дело!
Да в том же. Просто я выразился более политкорректно.
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