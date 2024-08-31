Отправлено: - 15:00

Так сказать, технология будущего. Ничего хорошего для здоровья эта ваша технология не даст! Набодяжут как всегда гармонов роста и прохей х...и, мало нам mjktpytq так из за амбиций производителей, и желания иметь ну просто очень много денег будут выращивать овощи напичканые химией в 10кратном обьеме большем чем в том что растёт на грядке во дворе! Как всегда это моё личное мнение! Может уже есть те что отрицают поедание хрустящих огурчиков с дачи! КА что где то на диких западах уже давно так поступили, и убили частный огород в угоду корпоряциям! Да, не забываем, корпорации ежесекундно не появились! Думаю большинство поняло о чём речь!