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≡ Каким будет поздний урожай, покажет погода - Овощевод-агроном о последствиях паводка и дождей, натуральных продуктах и будущем своей науки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49982
Каким будет поздний урожай, покажет погода - Овощевод-агроном о последствиях паводка и дождей, натуральных продуктах и будущем своей науки
Отправлено: 31.08.24 - 15:00
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- В первую очередь пострадали поливы, трансформаторы, линии электропередачи, - отмечает Дмитрий Алексеев. - Произошел снос плодородного слоя почвы. В тех местах, где ранее размещались лиманы незначительных размеров, образовались большие.
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
115
Re: Каким будет поздний урожай, покажет погода -...
Отправлено: 31.08.24 - 15:00
#1
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Так сказать, технология будущего. Ничего хорошего для здоровья эта ваша технология не даст! Набодяжут как всегда гармонов роста и прохей х...и, мало нам mjktpytq так из за амбиций производителей, и желания иметь ну просто очень много денег будут выращивать овощи напичканые химией в 10кратном обьеме большем чем в том что растёт на грядке во дворе! Как всегда это моё личное мнение! Может уже есть те что отрицают поедание хрустящих огурчиков с дачи! КА что где то на диких западах уже давно так поступили, и убили частный огород в угоду корпоряциям! Да, не забываем, корпорации ежесекундно не появились! Думаю большинство поняло о чём речь!
:-P :-P :-P
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