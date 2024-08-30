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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3440
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 23:29
#11266
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Цитата:
111:
Мда.. Все таки это мародеры.

Теперь факты в студию из официальных источников - подтверждение!
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40697
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 23:30
#11267
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Издание Астра о русских мародерах


Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40697
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 23:33
#11268
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Ну посмеялись над мародерами и ладно..
Надо телевизер смотреть со своей..
Посмотрим, может будет реклама
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3440
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 23:34
#11269
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Цитата:
111:
Издание Астра о русских мародерах

Телеграм. У меня нет - не открывается. Бредни всё это, а не официальные источники.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3440
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 23:35
#11270
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Цитата:
111:
Ну посмеялись над мародерами и ладно..

А тебе и это смешно? Молодец!
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1410
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 23:48
#11271
Комментарий удален модератором.
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
813
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 12:42
#11272
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Цитата:
Но ведь любое дело надо делать с умом и профессионально.

Это к прениям о причинах массового отъезда граждан после обретения независимости. Не все но часть уехала в том числе и подальше от до....в ринувшихся заниматься деятельностью связанной с принятием решений.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40697
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 12:58
#11273
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40697
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 13:00
#11274
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Цитата:
Эл-починно:
Теперь факты в студию из официальных источников - подтверждение!

По официальным источникам у Канашенкова убито полтора миллиарда нацистов и сто пятьсот миллионов хаймарсов.
Зуб дает, отвечает.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15376
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 13:15
#11275
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Такую вот пургу пишут Квартал 95. И люди верят же. Ага сумочки такие в каждом продуктовом лежат?) А ведь все намного просто. Попросили когнибудь сходить в гум на красной площади, купили, привезли и подарили.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40697
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 13:43
#11276
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Цитата:
Vit:
Попросили когнибудь сходить в гум

То есть ГУМ обокрали?
В видео же они сиеются, что ЗАТРОФЕИЛИ.
Это не означает в русском языке купить.
Тотесть они обокрали ГУМ?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40697
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 13:44
#11277
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А так конечно, выглядит все сиешнее и смешнее, как наши зетпатриоты оправдывают воровство и мародерство..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15376
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 14:11
#11278
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Кантар алматы. . Очевидец девушка расказыввет по телевизору.:я ребяткам вкусные котлетки приготовила, кормила их с рук. Компотик наварила, салатик настругала. Они такие все хорошинькие. Милые. А потом взяли и раграбили мой бутик. Все украли. Че мне делать, там все были мои деньги.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40697
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 14:15
#11279
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Цитата:
Vit:
раграбили мой бутик.

Если разграбили, то это не казахи и не русские, это мрази.
Только имен у тебя нет.
Сам выдумал?
А по твоему эти, что ограбили сумочку у мирных жителей, это русские Герои вместе с Чичериной или таки же же мрази, что на Кантаре?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40697
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 31.08.24 - 14:16
#11280
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А этот, русский Герой, как его там, что на днях убил свою дочь в семь лет, а до этого изнасиловал и убил девчонку, хоть кто то сказал, что это мразь?
Нет.
Вы таких мразей защишаете и строчете жалобы на меня, то, что я про них так сказал.
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