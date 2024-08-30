Но ведь любое дело надо делать с умом и профессионально.
Это к прениям о причинах массового отъезда граждан после обретения независимости. Не все но часть уехала в том числе и подальше от до....в ринувшихся заниматься деятельностью связанной с принятием решений.
Такую вот пургу пишут Квартал 95. И люди верят же. Ага сумочки такие в каждом продуктовом лежат?) А ведь все намного просто. Попросили когнибудь сходить в гум на красной площади, купили, привезли и подарили.
Кантар алматы. . Очевидец девушка расказыввет по телевизору.:я ребяткам вкусные котлетки приготовила, кормила их с рук. Компотик наварила, салатик настругала. Они такие все хорошинькие. Милые. А потом взяли и раграбили мой бутик. Все украли. Че мне делать, там все были мои деньги.
Если разграбили, то это не казахи и не русские, это мрази. Только имен у тебя нет. Сам выдумал? А по твоему эти, что ограбили сумочку у мирных жителей, это русские Герои вместе с Чичериной или таки же же мрази, что на Кантаре?
А этот, русский Герой, как его там, что на днях убил свою дочь в семь лет, а до этого изнасиловал и убил девчонку, хоть кто то сказал, что это мразь? Нет. Вы таких мразей защишаете и строчете жалобы на меня, то, что я про них так сказал.
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