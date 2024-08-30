Флуд и оффтопик (часть 8)

Отправлено: - 14:16

А этот, русский Герой, как его там, что на днях убил свою дочь в семь лет, а до этого изнасиловал и убил девчонку, хоть кто то сказал, что это мразь?

Нет.

Вы таких мразей защишаете и строчете жалобы на меня, то, что я про них так сказал.