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≡ "По генплану здесь многоэтажки" - О чем говорили на общественных обсуждениях ПДП одного из районов Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49980
"По генплану здесь многоэтажки" - О чем говорили на общественных обсуждениях ПДП одного из районов Костаная
Отправлено: 30.08.24 - 16:48
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Проект плана детальной планировки района, в границах улиц Пушкина-Железнодорожная-Победы-Летунова-Тауелсиздик, обсуждали 29 августа. В городской школе детского творчества собрались 65 человек.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40688
Re: "По генплану здесь многоэтажки" - О чем говорили...
Отправлено: 30.08.24 - 16:48
#1
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Государство вор.
Нет, чтобы построить с нуля свое, хочет украсть что то у жителей..
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1528
Re: "По генплану здесь многоэтажки" - О чем говорили...
Отправлено: 31.08.24 - 02:04
#2
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По генеральному плану на данной территории будут располагаться многоэтажные жилые дома. Там же указана этажность - это от шести и выше этажей. Также здесь предусмотрены социальные объекты, торговые точки. Мы при разработке сильно этажность не завышали, ограничившись домами в 6 и 9 этажей. Девятиэтажки будут располагаться вдоль улицы Победы и Бородина. Шестиэтажные дома построят вдоль второстепенных улиц. Акценты будут сделаны на нескольких 11-этажных зданиях. На схеме, которую представило ТОО "Жас Проект Констракшн", есть и один 15-этажный дом,

.....не один год уже собираю клубнику а конце сезона картофель перебираю в Германии в районе Рур-гебита для непросвещённых это земля северная вестфалия,историческая справка в городах Мюнстер и Оснабрюк был подписан Вестфальский мир 1648 года занимает особое место в истории не только потому, что он завершил Тридцатилетнюю войну (1618-1648)Мюнстере были подписаны два соглашения - принятые в Мюнстере и Оснабрюке. Почему в двух городах? Так было решено. Ведь Мюнстер был католическим городом, а Оснабрюк - преимущественно протестантским. А Тридцатилетняя война началась как война религиозная, конфликт между католиками и протестантами. И подписание Вестфальского мира в католическом и протестантском городах явилось одним из компромиссов.Немного отвлёкся от темы так в этих исторических городах не стоят небоскрёбы да по всей Германии не практикуется строительство высоток муравейников у нас земли валом мы строим муравейники....
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1528
Re: "По генплану здесь многоэтажки" - О чем говорили...
Отправлено: 31.08.24 - 02:16
#3
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- В любом случае придется увеличивать мощность сетей, - ответил Перфильев. - Существующие сети скорее всего имеют какой-то процент износа. К тому же диаметр труб наверняка маленький.Цитата:
111:
Государство вор. Нет, чтобы построить с нуля свое, хочет украсть что то у жителей..

.....я думаю ты сможешь поделиться опытом как бутылки к стиралке прициплять для стирки,диаметр труб маленький,наверняка будут проблемы с водой ...это ведь твоё ноу хау следовало запатентовать...
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1280
Re: "По генплану здесь многоэтажки" - О чем говорили...
Отправлено: 31.08.24 - 08:04
#4
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Что- то обсуждают, все старательно делают вид участия общественности. В Рудном аким при обсуждении сам решил, чего надо, а чего не надо жителям частного сектора. По его мнению надо магазинчик (с пивом- водкой наверное) оставить, а остальное ни к чему. Не нужны образовательные центры, скверы, площадки, школы. Аргумент - частник не пойдет. Тем самым показав, что бизнес ему дороже, чем все остальное население 25 и др. микрорайонов. И ни один общественник ни слова возразить не посмел сказать. Только За.
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