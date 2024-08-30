Re: "По генплану здесь многоэтажки" - О чем говорили...

Отправлено: - 02:04

По генеральному плану на данной территории будут располагаться многоэтажные жилые дома. Там же указана этажность - это от шести и выше этажей. Также здесь предусмотрены социальные объекты, торговые точки. Мы при разработке сильно этажность не завышали, ограничившись домами в 6 и 9 этажей. Девятиэтажки будут располагаться вдоль улицы Победы и Бородина. Шестиэтажные дома построят вдоль второстепенных улиц. Акценты будут сделаны на нескольких 11-этажных зданиях. На схеме, которую представило ТОО "Жас Проект Констракшн", есть и один 15-этажный дом,



.....не один год уже собираю клубнику а конце сезона картофель перебираю в Германии в районе Рур-гебита для непросвещённых это земля северная вестфалия,историческая справка в городах Мюнстер и Оснабрюк был подписан Вестфальский мир 1648 года занимает особое место в истории не только потому, что он завершил Тридцатилетнюю войну (1618-1648)Мюнстере были подписаны два соглашения - принятые в Мюнстере и Оснабрюке. Почему в двух городах? Так было решено. Ведь Мюнстер был католическим городом, а Оснабрюк - преимущественно протестантским. А Тридцатилетняя война началась как война религиозная, конфликт между католиками и протестантами. И подписание Вестфальского мира в католическом и протестантском городах явилось одним из компромиссов.Немного отвлёкся от темы так в этих исторических городах не стоят небоскрёбы да по всей Германии не практикуется строительство высоток муравейников у нас земли валом мы строим муравейники....