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111:

Что напрягать начало там, весь город друг друга знает, и не спрячешься. Оно конечно хорошо, но потом к старости уже ни о чем. Даже тут меня многие бывшие рудничане узнают, по прошлому, по работе начальной, по проституткам и кабакам.

111:

Ну это уже как то неохота вспоминать, потому уже и не общаешься со многими.

Цитата:......извени за любопытство что за начальная такая работа с коллективом с женщинами с низкой социальной ответственностью и кабакам....Цитата:....скорее всего стыдно вспоминать ....