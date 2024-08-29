Лично я до этого брифинга был скорее за, чем против строительства АЭС. Потому что уголь и нефть имеют свойство заканчиваться, а доля ветра и солнца в производстве электроэнергии очень мала. Но после перечисления «параметров человеческого измерения» я что-то засомневался. Читать новость
Если будет референдум, то Саткалиев сам пусть за себя отвечает как слуга перед Президентом РК, а народ РК за себя и за свои действия и бездействия! От народа теперь зависит, будет он в будущем с электричеством или нет? Надо понимать, что если не будет электричества хотя бы сутки, то все почувствуют его потребность! Народ должен четко понимать: если у него будет АЭС, то он хозяин и не будет в будущем зависеть от кого-либо! Чтобы не ломали копья, насчет того, кто будет строить АЭС, считаю, что необходимо, чтобы строили два подрядчика: Франция-страна капиталист и Китай-полу-капиталист! Они оба будут конкурировать между собой при строительстве АЭС и поэтому погрешности при строительстве постараются не допускать! А если, кто-то из конкурентов-подрядчиков допустит погрешности в строительстве АЭС, то второй исправит их за счет того, кто допустил эти погрешности! Я за то, чтобы АЭС построили во благо народа, если он хочет быть независимым, прогрессивным, грамотным во всех отношениях! Без электричества народу никак нельзя!
ACROS: Если вы проголосуете ПРОТИВ - то вы не интеллектуал, а ДЕБИЛ; если вы проголосуете ПРОТИВ - то вы не патриот, а ВРАГ государства; и последнее- если вы всё таки ещё раз проголосуете ПРОТИВ - то вы не просто непорядочный, а последняя СВОЛОЧЬ и СКОТИНА.
Ну хорошо хоть так. В России, если хоть пикнешь против власти, в лучшем случае штраф на наши деньги миллион, в худших, 10 лет зоны или на войну умирать.. Так что мы пока еще живем..
"Огласите весь список пожалуйста!". Почему, собственно, не обсуждается риск техногенной катастрофы - главный аргумент противников строительства АЭС? Если чиновник ратует за АЭС, то давайте взешивать его участие на случай возможной аварии на АЭС. Помимо заражения многокилометровой зоны вокруг на сотню лет встанет нужда немедленно устранять последствия. Чьими руками? У кого крест на будущем поставит лучевая болезнь? Конечно такой ангажированный чиновник будет говорить, что АЭС самая безопасная штука в мире, но мы хотим знать, если вдруг что, то он/его сыновья/зять согласны пойти добровольцами и в первых рядах.
Всё это бла бла бла! Это что мы должны решать чтоли? У нас что есть в этом плане компетенция? Глупость полнейшая! Такие решения принимают на уровне правительства! А не баба Нина из колхоза красный перец! Есть специалисты. Я лично за атомную электроэнергию! Опомнитесь малодумающие кто против, посидите неделю без света взвоете так что на луне слыхать будет! А если это зимой? Вы хоть отчёт даете своему НЕТ??? Или безответсвенно покричали и думаете вам не аукнется? Ещё как и как быстро! На вас малограмотных в этом деле потом и свалят все повалы! Иногда то нужно пользоваться мозгом, он ведь для этого и дан. В вопросе кто будет строить? Мой ответ однозначно Россия! Что бы вы не трещали, а с технической стороны и по без опасности Россия лидер! Просто уберите аммбиции, от этого решения раз уж нам решили передоверить дабы выйти сухими из воды, зависит будущее не только наше, но и наших детей внуков и правнуков! Удачи всем в выборе!
Самый безопасный вид транспорта - самолёт. После него идёт водный и железнодорожный транспорт. А вот автомобили считаются самым опасным средством передвижения. ... Но в новости чаще попадают авиакатастрофы. А ДТП - просто статистика. ... Так и с АЭС - самым безопасным и безвредным способом выработки электроэнергии.
Skeptic: А вот автомобили считаются самым опасным средством передвижения.
Мотоциклы опаснее. Автомобили целесообразно разделить на те, что двигаются в городском потоке с ограничением 60км/ч и те, что едут по дорогам между городами. Все сводки о летальных исходах, которые мне попадались, об авариях где-то на трассах. Узкие дороги, где средняя скорость 120 км/ч, а от встречного камаза тебя отделяет один метр. Длинные маршруты, где водители засыпают за рулем. Поломка авто в пути не приводит к травмам или гибели в 99.99% случаев. Ну а городские авто по мне так опасны только для пешеходов
Сейчас посетителей на этом форуме: 65, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 65
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать