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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 24349
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 18:29
Цитата:
Не знаю, что вы имеете ввиду, но я это понимаю как занятие или рабочее место, приносящее хороший доход при минимальных усилиях.
Цитата:
Для людей, у кого есть насиженные места - это не особо важно.
ACROS:
а места у них были, смею заметить - ХОРОШО НАСИЖЕННЫЕ.
а места у них были, смею заметить - ХОРОШО НАСИЖЕННЫЕ.
Не знаю, что вы имеете ввиду, но я это понимаю как занятие или рабочее место, приносящее хороший доход при минимальных усилиях.
Цитата:
ACROS:
первооснова массовой миграции русскоязычных в 90-е годы - это прежде всего - ЭКОНОМИКА.
первооснова массовой миграции русскоязычных в 90-е годы - это прежде всего - ЭКОНОМИКА.
Для людей, у кого есть насиженные места - это не особо важно.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 18:59
О, сегодня радуется и ликует вся Россия, все зетпатриоты, в Харькове в 12ти этажку по русским запулили КАБом.
Теперь русских еще меньше..
Это же надо так..
Теперь русских еще меньше..
Это же надо так..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 19:03
Вроде как погибла сразу девчонка 14 лет, но если она русскоязычная и проживает в Украине, то обязательно нацистка..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 19:18
Цитата:
о! ты опять радуешься.
Ну кто бы сомневался.
111:
Теперь русских еще меньше..
Теперь русских еще меньше..
о! ты опять радуешься.
Ну кто бы сомневался.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 20:26
Цитата:
Жаль Saba это не оценит, он этой радости не видит.
[Исправлено: Эл-починно, 30.08.2024 - 21:32]
N0name:
о! ты опять радуешься.
о! ты опять радуешься.
Жаль Saba это не оценит, он этой радости не видит.
[Исправлено: Эл-починно, 30.08.2024 - 21:32]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 21:13
Цитата:
зрение потерял что-ли?🤔😳
Эл-починно:
Жаль Saba это не оценит, он этой радости не видит.
Жаль Saba это не оценит, он этой радости не видит.
зрение потерял что-ли?🤔😳
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 22:28
Цитата:
Эксперд, если бы это был КАБ500, там бы только воронка километровая осталась бы. Неси дальше свою чушь и бред дальше.
111:
Харькове в 12ти этажку по русским запулили КАБом.
Харькове в 12ти этажку по русским запулили КАБом.
Эксперд, если бы это был КАБ500, там бы только воронка километровая осталась бы. Неси дальше свою чушь и бред дальше.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 22:56
Цитата:
Воронка от дома?
Ужос!
И нет дома?
Тогда в Белгороде почему только подъезд склался?
Эл-починно:
Эксперд, если бы это был КАБ500, там бы только воронка километровая осталась бы.
Эксперд, если бы это был КАБ500, там бы только воронка километровая осталась бы.
Воронка от дома?
Ужос!
И нет дома?
Тогда в Белгороде почему только подъезд склался?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 23:00
Мародеры обокрали мирных украинцев и подарили Чичериной, и гордятся этим на видео.
Русский мир..
Русский мир..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 23:10
Почему русские такие?
Мы их не знали, какие они есть?
Мы их не знали, какие они есть?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 23:13
И хоть бы один русский сказал, у мародеров нет нации, Чичерина не русская и те, кто грабит и убивает..
Нет, никто из них так не скажет, они просто гордятся этим что ли?
Нет, никто из них так не скажет, они просто гордятся этим что ли?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 23:21
Где там была статья о распространении заведомо ложной информации?
Пост 11259 - пример тому.
Комментатор пишет - Цитата:
Хотя в посту от телеграма, что тоже фейк, но тем не менее указано - //Российские военные, разграбили чьё-то жильё//. Самовольная интерпретация именуемого комментатора, тем самым, назвала русских военных - мародёрами (бездоказательно). А ограбленную, чью то собственность - приписали к украинской. Извернув тем самым весь посыл телеграм канала, который и так фейковый.
Пост 11259 - пример тому.
Комментатор пишет - Цитата:
111:
Мародеры обокрали мирных украинцев
Мародеры обокрали мирных украинцев
Хотя в посту от телеграма, что тоже фейк, но тем не менее указано - //Российские военные, разграбили чьё-то жильё//. Самовольная интерпретация именуемого комментатора, тем самым, назвала русских военных - мародёрами (бездоказательно). А ограбленную, чью то собственность - приписали к украинской. Извернув тем самым весь посыл телеграм канала, который и так фейковый.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 23:22
Цитата:
На всякий случай тут оставлю.
111:
Мародеры обокрали мирных украинцев и подарили Чичериной, и гордятся этим на видео. Русский мир..
Мародеры обокрали мирных украинцев и подарили Чичериной, и гордятся этим на видео. Русский мир..
На всякий случай тут оставлю.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 23:22
Вот Сота говорит, чтотне отмародерили, но украли
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 23:26
Мда..
Все таки это мародеры.
Трофеи берут у военных.
А воруют сумочки у мирных граждан, то есть мародерят..
Эх, вторая армия мира..
Русский мир, ты жесток..
Все таки это мародеры.
Трофеи берут у военных.
А воруют сумочки у мирных граждан, то есть мародерят..
Эх, вторая армия мира..
Русский мир, ты жесток..
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