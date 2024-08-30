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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24349
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 18:29
#11251
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Цитата:
ACROS:
а места у них были, смею заметить - ХОРОШО НАСИЖЕННЫЕ.

Не знаю, что вы имеете ввиду, но я это понимаю как занятие или рабочее место, приносящее хороший доход при минимальных усилиях.

Цитата:
ACROS:
первооснова массовой миграции русскоязычных в 90-е годы - это прежде всего - ЭКОНОМИКА.

Для людей, у кого есть насиженные места - это не особо важно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40688
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 18:59
#11252
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О, сегодня радуется и ликует вся Россия, все зетпатриоты, в Харькове в 12ти этажку по русским запулили КАБом.
Теперь русских еще меньше..
Это же надо так..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40688
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 19:03
#11253
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Вроде как погибла сразу девчонка 14 лет, но если она русскоязычная и проживает в Украине, то обязательно нацистка..

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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
905
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 19:18
#11254
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Цитата:
111:
Теперь русских еще меньше..

о! ты опять радуешься.
Ну кто бы сомневался.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3440
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 20:26
#11255
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Цитата:
N0name:
о! ты опять радуешься.

Жаль Saba это не оценит, он этой радости не видит.

[Исправлено: Эл-починно, 30.08.2024 - 21:32]
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
905
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 21:13
#11256
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Цитата:
Эл-починно:
Жаль Saba это не оценит, он этой радости не видит.

зрение потерял что-ли?🤔😳
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3440
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 22:28
#11257
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Цитата:
111:
Харькове в 12ти этажку по русским запулили КАБом.

Эксперд, если бы это был КАБ500, там бы только воронка километровая осталась бы. Неси дальше свою чушь и бред дальше.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40688
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 22:56
#11258
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Цитата:
Эл-починно:
Эксперд, если бы это был КАБ500, там бы только воронка километровая осталась бы.

Воронка от дома?
Ужос!
И нет дома?
Тогда в Белгороде почему только подъезд склался?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40688
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 23:00
#11259
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Мародеры обокрали мирных украинцев и подарили Чичериной, и гордятся этим на видео.
Русский мир..


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40688
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 23:10
#11260
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Почему русские такие?
Мы их не знали, какие они есть?


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40688
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 23:13
#11261
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И хоть бы один русский сказал, у мародеров нет нации, Чичерина не русская и те, кто грабит и убивает..
Нет, никто из них так не скажет, они просто гордятся этим что ли?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3440
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 23:21
#11262
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Где там была статья о распространении заведомо ложной информации? 8-)
Пост 11259 - пример тому.
Комментатор пишет - Цитата:
111:
Мародеры обокрали мирных украинцев

Хотя в посту от телеграма, что тоже фейк, но тем не менее указано - //Российские военные, разграбили чьё-то жильё//. Самовольная интерпретация именуемого комментатора, тем самым, назвала русских военных - мародёрами (бездоказательно). А ограбленную, чью то собственность - приписали к украинской. Извернув тем самым весь посыл телеграм канала, который и так фейковый.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3440
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 23:22
#11263
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Цитата:
111:
Мародеры обокрали мирных украинцев и подарили Чичериной, и гордятся этим на видео. Русский мир..

На всякий случай тут оставлю.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40688
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 23:22
#11264
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Вот Сота говорит, чтотне отмародерили, но украли


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40688
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 23:26
#11265
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Мда..
Все таки это мародеры.
Трофеи берут у военных.
А воруют сумочки у мирных граждан, то есть мародерят..
Эх, вторая армия мира..
Русский мир, ты жесток..


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