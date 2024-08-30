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≡ Telegram могут удалить из App Store: что это значит для пользователей и как подготовиться
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49980
Telegram могут удалить из App Store: что это значит для пользователей и как подготовиться
Отправлено: 30.08.24 - 18:03
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На фоне последних судебных решений против Telegram появляется информация, что популярное приложение может быть удалено из App Store. Если это произойдет, существует вероятность автоматического удаления Telegram с устройств Apple, что вызывает тревогу у миллионов пользователей по всему миру.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40662
Re: Telegram могут удалить из App Store: что это значит для...
Отправлено: 30.08.24 - 18:03
#1
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Классно ему война то помогла, во красавчик!
Очень для него хорошая и полезная война, что начал Путин..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10021
Re: Telegram могут удалить из App Store: что это значит для...
Отправлено: 30.08.24 - 20:11
#2
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Ну что ценители айфонов ,поняли теперь чего вы стоите,и кто главный?
Будете плохо себя вести ,могут и вообще удаленно из вашего 15 про макс кирпичик сделать.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24349
Telegram могут удалить из App Store: что это значит для пользователей и как подготовиться
Отправлено: 30.08.24 - 20:45
#3
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Цитата:
111: Классно ему война то помогла, во красавчик! Очень для него хорошая и полезная война, что начал Путин..


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