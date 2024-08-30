Отправлено: - 18:03

На фоне последних судебных решений против Telegram появляется информация, что популярное приложение может быть удалено из App Store. Если это произойдет, существует вероятность автоматического удаления Telegram с устройств Apple, что вызывает тревогу у миллионов пользователей по всему миру.