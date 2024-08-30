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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 750 из 751«1...748749750751»
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
904
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 11:12
#11236
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какой-то самолёт

и лётчик

Полный провал F 16
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40662
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 14:15
#11237
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Акрос, это что, комбайны такие?

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40662
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 14:17
#11238
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О, спустя почти три годика войны за три дня, зетпатриоты безумно радуются сбитию устаревшего украинского самолетика прошлого века..
Это пипец просто..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40662
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 14:47
#11239
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Вчера смотрел в Однокашках, там вообще любовь к русским зэкам, помилованным Путиным и ставшими Героями, просто ошарашивает.
Вот один из них
Посадили на 20 лет, Путин лично помиловал, Герой, когда вернулся с войны, убил еще.
И вот этих зетпатриоты местные любят, потому что Путин любит их?


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15374
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 14:51
#11240
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Цитата:
111: Акрос, это что, комбайны такие?
Ща ваще крутая техника. Кондеры. Музыка как на майбахе. Это раньше енисей в одну сторону сгонял и мотор потом снимают. А щас в белых носках механизаторы гоняют. Но не все. Это там где новая техника
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15374
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 14:53
#11241
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Цитата:
111:

Знаю фирму где даже механизаторы уболтали на к-700 поставить кондер. Щас мало кто хочет работать как в 70 х годах на целине.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15374
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 15:06
#11242
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Цитата:
111: когда вернулся с войны, убил еще.
Скорей всего расчёт был на то что он не вернётся. Крыша у него и так видимо была не в порядке. Плюс война ещё. Но хочу заметить. Именно ваш любимый Зеленский первый зэков начал выпускать на фронт. Потом уже повторили вагнеровцы. Итог плачевный. На фронте мирных насилуют, на гражданке убивают. Все таки надо было какие то разумные делать линии.
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
904
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 16:36
#11243
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Цитата:
111:
зетпатриоты безумно радуются сбитию устаревшего самолетика прошлого века..

о! кастрюли слёзно на коленях просили помощи с вооружением, а в итоге им скинули списанные самолётики, хех. воюйте не братья.
это абзац просто
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40662
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 16:45
#11244
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Цитата:
Vit:
Именно ваш любимый Зеленский

Но убивают то своих русские.
Зеленский у тебя во всем виноват, и в том, что тут нацисты и ты хочешь один уехать в Россию, только ради себя?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15374
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 17:12
#11245
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Цитата:
111: ты хочешь один уехать в Россию, только ради себя
Это я хочу уехать? Мне говорит человек который ребёнка с 25 красными дипломами выгоняет родного сына из дома. Да я как раз последний из вас. Патриотов который хочет уехать.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15374
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 17:32
#11246
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Щас мне Абайка начнёт сказки в гостях устраивать. А ты в курсе курс 2-3 руб. Да в курсе Патриоты. В курсе как ломанулись, кто за телеками, кто за машинами, кто за хатами. Только вот я и в курсе как курс прыгнул на 7. Че хату то не продали. Выгода налицо. А да. Дети. Так хочется парашут за мутить.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40662
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 17:43
#11247
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Цитата:
Vit:
Мне говорит человек который ребёнка с 25 красными дипломами выгоняет

Ребенку 21, уже решили же тут при акимате работать, его ведь на грант в универ взяли, если б тупой был, тотконечно, в Австрию можно было бы отправить, так нет же..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40662
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 17:46
#11248
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Цитата:
N0name:
итоге им скинули списанные самолётики, хех. воюйте не братья.

Задача Запада как я и говорил, чтобы Путин как можно больше уничтожал славян, и не важно, русский ты или русскоязычный, главное планомерное выборочное уничтожение того, что может представить угрозу когда либо.
Ну да, тебе от этого радость, как и немцам.
Ну и нам неплохо наверно, скажу..
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
904
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 17:59
#11249
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Цитата:
111:
планомерное выборочное уничтожение

именно выборочно.
Цитата:
Ну и нам неплохо наверно, скажу..

Ну а тебе от этого радость
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
904
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 18:05
#11250
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