Вчера смотрел в Однокашках, там вообще любовь к русским зэкам, помилованным Путиным и ставшими Героями, просто ошарашивает. Вот один из них Посадили на 20 лет, Путин лично помиловал, Герой, когда вернулся с войны, убил еще. И вот этих зетпатриоты местные любят, потому что Путин любит их?
Скорей всего расчёт был на то что он не вернётся. Крыша у него и так видимо была не в порядке. Плюс война ещё. Но хочу заметить. Именно ваш любимый Зеленский первый зэков начал выпускать на фронт. Потом уже повторили вагнеровцы. Итог плачевный. На фронте мирных насилуют, на гражданке убивают. Все таки надо было какие то разумные делать линии.
Щас мне Абайка начнёт сказки в гостях устраивать. А ты в курсе курс 2-3 руб. Да в курсе Патриоты. В курсе как ломанулись, кто за телеками, кто за машинами, кто за хатами. Только вот я и в курсе как курс прыгнул на 7. Че хату то не продали. Выгода налицо. А да. Дети. Так хочется парашут за мутить.
N0name: итоге им скинули списанные самолётики, хех. воюйте не братья.
Задача Запада как я и говорил, чтобы Путин как можно больше уничтожал славян, и не важно, русский ты или русскоязычный, главное планомерное выборочное уничтожение того, что может представить угрозу когда либо. Ну да, тебе от этого радость, как и немцам. Ну и нам неплохо наверно, скажу..
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