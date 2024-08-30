Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"По генплану здесь многоэтажки" - О чем говорили на общественных обсуждениях ПДП одного из районов Костаная
"По генплану здесь многоэтажки" - О чем говорили на общественных обсуждениях ПДП одного из районов Костаная
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 82, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 82
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать