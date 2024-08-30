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≡ "По генплану здесь многоэтажки" - О чем говорили на общественных обсуждениях ПДП одного из районов Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49979
"По генплану здесь многоэтажки" - О чем говорили на общественных обсуждениях ПДП одного из районов Костаная
Отправлено: 30.08.24 - 16:48
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Проект плана детальной планировки района, в границах улиц Пушкина-Железнодорожная-Победы-Летунова-Тауелсиздик, обсуждали 29 августа. В городской школе детского творчества собрались 65 человек.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40656
Re: "По генплану здесь многоэтажки" - О чем говорили...
Отправлено: 30.08.24 - 16:48
#1
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Государство вор.
Нет, чтобы построить с нуля свое, хочет украсть что то у жителей..
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