Отправлено: - 17:12

111: ты хочешь один уехать в Россию, только ради себя

Цитата:Это я хочу уехать? Мне говорит человек который ребёнка с 25 красными дипломами выгоняет родного сына из дома. Да я как раз последний из вас. Патриотов который хочет уехать.