Отправлено: - 15:46

Vit:

А именно слазишь с велика и переходишь. Потом садишься и дальше катишся.

Цитата:Почему так. Скажу как водитель профессионал. Скажу как велосипедист, ну уже профессионал. Одна секунда решает все. Выскачила на скорости на пеший, и водитель не успел с реагировать. Хотя немного успел раз ребёнок жив. Учите детей пользоваться дорогой и велосипедом