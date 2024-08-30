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≡ Александр ОЛЕЙНИК: Предпочитаю видеть красоту
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49978
Александр ОЛЕЙНИК: Предпочитаю видеть красоту
Отправлено: 30.08.24 - 11:32
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Мы взрослеем. Сталкиваемся с холодным миром, покупаем себе телевизор, из которого нескончаемым потоком льются жестокость, убийства, всякого рода человеческие страдания, культивируется ненависть. А потом человек реализует свой внутренний мир или вымещает свою злобу.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15371
Александр ОЛЕЙНИК: Предпочитаю видеть красоту
Отправлено: 30.08.24 - 11:32
#1
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Цитата:
Вот бабушка разбила под окном клумбу, а вот чиновник приехал и наложил штраф. Бабушка от огорчения вырвала все насаждения. Чиновник доволен. Теперь некрасиво. Но законно.

Этот случай из головы не выходит. На форуме уже писали что бабушка не права. Ну ладно пусть и так. Но чиновник зашёл к ней домой. Чай май попил, поговорил по душам ушёл и выписал штраф.
Ну Незнаю где красные линии гнидства происходит. Неужели уже не осталось в людях человеческое.

[Исправлено: Vit, 30.08.2024 - 11:33]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40649
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Предпочитаю видеть красоту
Отправлено: 30.08.24 - 14:27
#2
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Рудный, так всегда было.
Так пока и будет.
Когда я въехал в начале 2000х в него, там на меня, какого то мелкоту, наехала банда рэкетиров, требовала бабла..
В налоговой я не оформлялся несколько лет, а так носил подарки, в гаи сразу как взял авто первое в 2006м, гаишники предложили крышевать, добровольно принудительно разумеется.
В моем дворе тогда какие то абреки догнали другого и отрезали ему питюньку, уролог рудненский, который держит стоянку у нас во дворе, ему зашивал.
Там надо привыкнуть жить, я привык и с каким то сожалением уезжал от туда через 21 год, это потому что моя захотела Костанай, так бы и не уехал и мне бы все там нравилось..
Такая вот немного деревенская жизнь..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40649
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Предпочитаю видеть красоту
Отправлено: 30.08.24 - 14:32
#3
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Что напрягать начало там, весь город друг друга знает, и не спрячешься.
Оно конечно хорошо, но потом к старости уже ни о чем.
Даже тут меня многие бывшие рудничане узнают, по прошлому, по работе начальной, по проституткам и кабакам.
Менты местные меня знают по старой работе.
В Рудном.
Ну это уже как то неохота вспоминать, потому уже и не общаешься со многими.
У всех дети и тд, но все равно приходят те, с кем как говорится баб делил, так, стараешься встречаться тут меньше или почти не встречаться.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1557
Александр ОЛЕЙНИК: Предпочитаю видеть красоту
Отправлено: 30.08.24 - 15:27
#4
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Вот, красота в планах...

...
Справа - продолжение пр.Космонавтов от Парковой до Тобола.

[Исправлено: Skeptic, 30.08.2024 - 16:29]
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