Отправлено: - 11:32

Вот бабушка разбила под окном клумбу, а вот чиновник приехал и наложил штраф. Бабушка от огорчения вырвала все насаждения. Чиновник доволен. Теперь некрасиво. Но законно.

[Исправлено: Vit, 30.08.2024 - 11:33]

Цитата:Этот случай из головы не выходит. На форуме уже писали что бабушка не права. Ну ладно пусть и так. Но чиновник зашёл к ней домой. Чай май попил, поговорил по душам ушёл и выписал штраф.Ну Незнаю где красные линии гнидства происходит. Неужели уже не осталось в людях человеческое.