Отправлено: - 12:00

При каждой перевозке водители обязаны проходить предрейсовый медицинский и технический осмотры.

Цитата:Всё зависит от водителя. Механикам многим ваще все пофиг. Многим директорам тоже пофиг. Это как мне давно ещё лет много назад подсунули вроде с виду новую машину. Я поехал. Вернулся и говорю директору тут явно проблема с рулём. Незнаю может наконечники, воющем надо смотреть. Он мне не выдумывай, ехай давай. Я ему ну раз я выдумщик, то сам и ехай. А пока машину не сделаете я не куда не поеду. Короче сделали. Поэтому пишут вот обнаружен дефект рулевой. Это как надо было водителю закрывать глаза на такой серьёзный дефект.