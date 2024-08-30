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≡ Нарушения выявили полицейские при проверке готовности автобусов к перевозке детей в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49978
Нарушения выявили полицейские при проверке готовности автобусов к перевозке детей в Костанайской области
Отправлено: 30.08.24 - 12:00
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Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, сейчас в регионе эксплуатируется 125 транспортных средств, осуществляющих подвоз детей к образовательным организациям. При этом почти 50% этих автобусов используются более 7 лет.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15367
Re: Нарушения выявили полицейские при проверке готовности...
Отправлено: 30.08.24 - 12:00
#1
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Цитата:
При каждой перевозке водители обязаны проходить предрейсовый медицинский и технический осмотры.

Всё зависит от водителя. Механикам многим ваще все пофиг. Многим директорам тоже пофиг. Это как мне давно ещё лет много назад подсунули вроде с виду новую машину. Я поехал. Вернулся и говорю директору тут явно проблема с рулём. Незнаю может наконечники, воющем надо смотреть. Он мне не выдумывай, ехай давай. Я ему ну раз я выдумщик, то сам и ехай. А пока машину не сделаете я не куда не поеду. Короче сделали. Поэтому пишут вот обнаружен дефект рулевой. Это как надо было водителю закрывать глаза на такой серьёзный дефект.
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