НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Александр ОЛЕЙНИК: Предпочитаю видеть красоту
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49978
Александр ОЛЕЙНИК: Предпочитаю видеть красоту
Отправлено: 30.08.24 - 11:32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы взрослеем. Сталкиваемся с холодным миром, покупаем себе телевизор, из которого нескончаемым потоком льются жестокость, убийства, всякого рода человеческие страдания, культивируется ненависть. А потом человек реализует свой внутренний мир или вымещает свою злобу.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15367
Александр ОЛЕЙНИК: Предпочитаю видеть красоту
Отправлено: 30.08.24 - 11:32
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вот бабушка разбила под окном клумбу, а вот чиновник приехал и наложил штраф. Бабушка от огорчения вырвала все насаждения. Чиновник доволен. Теперь некрасиво. Но законно.

Этот случай из головы не выходит. На форуме уже писали что бабушка не права. Ну ладно пусть и так. Но чиновник зашёл к ней домой. Чай май попил, поговорил по душам ушёл и выписал штраф.
Ну Незнаю где красные линии гнидства происходит. Неужели уже не осталось в людях человеческое.

[Исправлено: Vit, 30.08.2024 - 11:33]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 117, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 117
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS