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≡ Полиция начала проверку по двум ДТП, произошедшим в Костанайском районе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49978
Полиция начала проверку по двум ДТП, произошедшим в Костанайском районе
Отправлено: 29.08.24 - 20:59
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Сегодня около 10:40 на пересечении улиц Поповича и Юбилейной произошло ДТП с участием двух автомобилей. А в 11:00, в Тобыле на улице Тәуелсіздік (возле мечети) водитель автомобиля ВАЗ-2110 наехал на 9-летнюю девочку, переезжавшую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
332
Re: Полиция начала проверку по двум ДТП, произошедшим в...
Отправлено: 29.08.24 - 20:59
#1
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Такое происходит и будет происходить каждый день из-за вседозволенности и безнаказанности на дорогах, улицах, во дворах! Не штрафом и лишением свободы надо наказывать, нужно изменить законы РК и на основании этого сразу изъять авто у собственника в пользу гос-ва, водителя лишить прав пожизненно, за вред нанесенный потерпевшим, именно правонарушитель обязан возместить собственными деньгами либо другим имуществом, а не страховая компания! Вот тогда "шумахеры" станут понимать, что такое хорошо, и что такое плохо! Пешком если будут многие ходить, то у нас население прибавится и будет кому работать, и поменьше будет попрошаек!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15367
Re: Полиция начала проверку по двум ДТП, произошедшим в...
Отправлено: 30.08.24 - 11:19
#2
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Цитата:
абике:

Ну если мне память не изменяет. То как раз нельзя пешеходный переход на велике переезжать. Может сначало нужно родителям научить ребёнка пользоваться дорогами, пешеходами. А именно слазишь с велика и переходишь. Потом садишься и дальше катишся.
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