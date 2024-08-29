Re: Полиция начала проверку по двум ДТП, произошедшим в...

Отправлено: - 20:59

Такое происходит и будет происходить каждый день из-за вседозволенности и безнаказанности на дорогах, улицах, во дворах! Не штрафом и лишением свободы надо наказывать, нужно изменить законы РК и на основании этого сразу изъять авто у собственника в пользу гос-ва, водителя лишить прав пожизненно, за вред нанесенный потерпевшим, именно правонарушитель обязан возместить собственными деньгами либо другим имуществом, а не страховая компания! Вот тогда "шумахеры" станут понимать, что такое хорошо, и что такое плохо! Пешком если будут многие ходить, то у нас население прибавится и будет кому работать, и поменьше будет попрошаек!