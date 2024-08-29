Отправлено: - 23:12

ACROS:

Почему то русскоязычные, по крайней мере по моим наблюдениям, большинство и даже те кто тут родился - НЕ СЧИТАЮТ Казахстан в силу разных причин своей Родиной в прямом смысле, она для них временное место проживания

Цитата:Так и есть - одни на целину приехали, других сослали. Когда был союз - люди думали, что они в КЗ - все ещё у себя дома, просто в другой комнате. Но после развала стало понятно - погостили - и хватит. И ту гораздо бОльшую роль сыграл именно языковой вопрос, а не национальный.