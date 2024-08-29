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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40644
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.08.24 - 22:06
#11221
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Цитата:
Гога:
И где правда !!!!!!

Ну не в тебе же, который кричит Гойда Крымнаш!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24347
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.08.24 - 23:12
#11222
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Цитата:
ACROS:
Почему то русскоязычные, по крайней мере по моим наблюдениям, большинство и даже те кто тут родился - НЕ СЧИТАЮТ Казахстан в силу разных причин своей Родиной в прямом смысле, она для них временное место проживания

Так и есть - одни на целину приехали, других сослали. Когда был союз - люди думали, что они в КЗ - все ещё у себя дома, просто в другой комнате. Но после развала стало понятно - погостили - и хватит. И ту гораздо бОльшую роль сыграл именно языковой вопрос, а не национальный.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24347
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.08.24 - 23:13
#11223
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Цитата:
111:
Вы не русские, вы озверелые..

Тебя ещё раз моськой в кантар ткнуть?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24347
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.08.24 - 23:20
#11224
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Цитата:
ACROS:
Что на это могут мне ответить - диванные ястребы ??

Дело в том, что Россия развивала оборонку как в сторону конвенционного оружия, так и ЯО. Но второе применять нельзя в локальном конфликте, без последствий. Иначе был бы киев за два дня, но уже полностью непригодный для жизни, поэтому и пуляются пукалками два года.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40644
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.08.24 - 23:41
#11225
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Цитата:
maxsaf:
Так и есть - одни на целину приехали, других сослали.

Половина русских хочешь сказать тут в Казахстане, это дети отпетых уголовников и насильников?
Ну может ты и прав..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40644
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.08.24 - 23:46
#11226
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Борьба с геями, нам урок


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40644
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.08.24 - 23:47
#11227
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Просто щютка

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40644
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.08.24 - 23:49
#11228
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Дети Z-патриотов





[Исправлено: 111, 30.08.2024 - 00:50]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40644
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.08.24 - 23:56
#11229
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Нападение из Казахстана на Россию..


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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24347
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.08.24 - 23:58
#11230
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Цитата:
111:
Половина русских хочешь сказать тут в Казахстане, это дети отпетых уголовников и насильников? Ну может ты и прав..

Ссылали не только уголовников, но и немцев и чеченцев, так что не перегибай.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1409
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 00:07
#11231
Комментарий удален модератором.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6431
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 07:42
#11232
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Цитата:
maxsaf:
Но второе применять нельзя в локальном конфликте, без последствий


Ваш любимый Путин кажется до недавнего времени говорил другое, совсем ДРУГОЕ- правда после Курска ( слово для него явно не ФАРТОВОЕ) перестал ГОВОРИТЬ совсем, кроме жевания галстука как Мишико после известия о нападении России на Грузию.
Можно что и как угодно говорить: - но защищающая и вооруженная одной берданкой Украина на третий год войны оказалась на территории нападающей России вооруженной суперсовременными Калибрами и Арматами.
Суворов и Кутузов наверное в гробу переворачиваются.
Аргентина-Ямайка - 5:0 , нет правильно будет: - 50:0.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6431
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 08:02
#11233
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Цитата:
maxsaf:
И ту гораздо бОльшую роль сыграл именно языковой вопрос, а не национальный.


Вы правы, но отчасти и не национальный и не языковый ( это ваша и только ваша слабенькая ОТМАЗКА - для оправдания своего отъезда), а ЭКОНОМИЧЕСКО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ - может не совсем правильно обозначил, но суть в том что даже и если и был бы развал Союза, но КЗ существовал бы в прежнем ритме ( то есть наш всеми НЕЛЮБИМЫЙ ЕБЛН - не допустил бы экономическо-социального развала: развала села, уничтожение социальной инфраструктуры, банкротства предприятии и так далее) то ВСЕ русскоязычные не тронулись бы с насиженных мест, а места у них были, смею заметить - ХОРОШО НАСИЖЕННЫЕ.
Так что я считал и считаю- первооснова массовой миграции русскоязычных в 90-е годы - это прежде всего - ЭКОНОМИКА.
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
899
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.08.24 - 08:32
#11234
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