ACROS: Почему то русскоязычные, по крайней мере по моим наблюдениям, большинство и даже те кто тут родился - НЕ СЧИТАЮТ Казахстан в силу разных причин своей Родиной в прямом смысле, она для них временное место проживания
Так и есть - одни на целину приехали, других сослали. Когда был союз - люди думали, что они в КЗ - все ещё у себя дома, просто в другой комнате. Но после развала стало понятно - погостили - и хватит. И ту гораздо бОльшую роль сыграл именно языковой вопрос, а не национальный.
ACROS: Что на это могут мне ответить - диванные ястребы ??
Дело в том, что Россия развивала оборонку как в сторону конвенционного оружия, так и ЯО. Но второе применять нельзя в локальном конфликте, без последствий. Иначе был бы киев за два дня, но уже полностью непригодный для жизни, поэтому и пуляются пукалками два года.
maxsaf: Но второе применять нельзя в локальном конфликте, без последствий
Ваш любимый Путин кажется до недавнего времени говорил другое, совсем ДРУГОЕ- правда после Курска ( слово для него явно не ФАРТОВОЕ) перестал ГОВОРИТЬ совсем, кроме жевания галстука как Мишико после известия о нападении России на Грузию. Можно что и как угодно говорить: - но защищающая и вооруженная одной берданкой Украина на третий год войны оказалась на территории нападающей России вооруженной суперсовременными Калибрами и Арматами. Суворов и Кутузов наверное в гробу переворачиваются. Аргентина-Ямайка - 5:0 , нет правильно будет: - 50:0.
maxsaf: И ту гораздо бОльшую роль сыграл именно языковой вопрос, а не национальный.
Вы правы, но отчасти и не национальный и не языковый ( это ваша и только ваша слабенькая ОТМАЗКА - для оправдания своего отъезда), а ЭКОНОМИЧЕСКО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ - может не совсем правильно обозначил, но суть в том что даже и если и был бы развал Союза, но КЗ существовал бы в прежнем ритме ( то есть наш всеми НЕЛЮБИМЫЙ ЕБЛН - не допустил бы экономическо-социального развала: развала села, уничтожение социальной инфраструктуры, банкротства предприятии и так далее) то ВСЕ русскоязычные не тронулись бы с насиженных мест, а места у них были, смею заметить - ХОРОШО НАСИЖЕННЫЕ. Так что я считал и считаю- первооснова массовой миграции русскоязычных в 90-е годы - это прежде всего - ЭКОНОМИКА.
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