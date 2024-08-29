Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Тимур ГАФУРОВ: Тест про АЭС
Тимур ГАФУРОВ: Тест про АЭС
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49976
Тимур ГАФУРОВ: Тест про АЭС
Отправлено: 29.08.24 - 13:34
Лично я до этого брифинга был скорее за, чем против строительства АЭС. Потому что уголь и нефть имеют свойство заканчиваться, а доля ветра и солнца в производстве электроэнергии очень мала. Но после перечисления «параметров человеческого измерения» я что-то засомневался.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 332
Тимур ГАФУРОВ: Тест про АЭС
Отправлено: 29.08.24 - 21:31
Если будет референдум, то Саткалиев сам пусть за себя отвечает как слуга перед Президентом РК, а народ РК за себя и за свои действия и бездействия! От народа теперь зависит, будет он в будущем с электричеством или нет? Надо понимать, что если не будет электричества хотя бы сутки, то все почувствуют его потребность! Народ должен четко понимать: если у него будет АЭС, то он хозяин и не будет в будущем зависеть от кого-либо! Чтобы не ломали копья, насчет того, кто будет строить АЭС, считаю, что необходимо, чтобы строили два подрядчика: Франция-страна капиталист и Китай-полу-капиталист! Они оба будут конкурировать между собой при строительстве АЭС и поэтому погрешности при строительстве постараются не допускать! А если, кто-то из конкурентов-подрядчиков допустит погрешности в строительстве АЭС, то второй исправит их за счет того, кто допустил эти погрешности! Я за то, чтобы АЭС построили во благо народа, если он хочет быть независимым, прогрессивным, грамотным во всех отношениях! Без электричества народу никак нельзя!
[Исправлено: абике, 29.08.2024 - 22:32]
[Исправлено: абике, 29.08.2024 - 22:32]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 40644
Тимур ГАФУРОВ: Тест про АЭС
Отправлено: 29.08.24 - 22:12
Цитата:
Ну хорошо хоть так.
В России, если хоть пикнешь против власти, в лучшем случае штраф на наши деньги миллион, в худших, 10 лет зоны или на войну умирать..
Так что мы пока еще живем..
ACROS:
Если вы проголосуете ПРОТИВ - то вы не интеллектуал, а ДЕБИЛ; если вы проголосуете ПРОТИВ - то вы не патриот, а ВРАГ государства; и последнее- если вы всё таки ещё раз проголосуете ПРОТИВ - то вы не просто непорядочный, а последняя СВОЛОЧЬ и СКОТИНА.
Если вы проголосуете ПРОТИВ - то вы не интеллектуал, а ДЕБИЛ; если вы проголосуете ПРОТИВ - то вы не патриот, а ВРАГ государства; и последнее- если вы всё таки ещё раз проголосуете ПРОТИВ - то вы не просто непорядочный, а последняя СВОЛОЧЬ и СКОТИНА.
Ну хорошо хоть так.
В России, если хоть пикнешь против власти, в лучшем случае штраф на наши деньги миллион, в худших, 10 лет зоны или на войну умирать..
Так что мы пока еще живем..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 23.04.19
- Сообщений:
- 218
Re: Тимур ГАФУРОВ: Тест про АЭС
Отправлено: 29.08.24 - 22:20
"Огласите весь список пожалуйста!". Почему, собственно, не обсуждается риск техногенной катастрофы - главный аргумент противников строительства АЭС?
Если чиновник ратует за АЭС, то давайте взешивать его участие на случай возможной аварии на АЭС. Помимо заражения многокилометровой зоны вокруг на сотню лет встанет нужда немедленно устранять последствия. Чьими руками? У кого крест на будущем поставит лучевая болезнь? Конечно такой ангажированный чиновник будет говорить, что АЭС самая безопасная штука в мире, но мы хотим знать, если вдруг что, то он/его сыновья/зять согласны пойти добровольцами и в первых рядах.
Если чиновник ратует за АЭС, то давайте взешивать его участие на случай возможной аварии на АЭС. Помимо заражения многокилометровой зоны вокруг на сотню лет встанет нужда немедленно устранять последствия. Чьими руками? У кого крест на будущем поставит лучевая болезнь? Конечно такой ангажированный чиновник будет говорить, что АЭС самая безопасная штука в мире, но мы хотим знать, если вдруг что, то он/его сыновья/зять согласны пойти добровольцами и в первых рядах.
Z
(Пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 112
Тимур ГАФУРОВ: Тест про АЭС
Отправлено: 29.08.24 - 22:20
Комментарий проходит проверку.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5719
Тимур ГАФУРОВ: Тест про АЭС
Отправлено: 29.08.24 - 22:26
Цитата:
Если будете читать не только здесь, тогда узнаете, что обсуждается? Все конкуренты уже в Астане на выставке КазАтомЭкспо, и все первым делом упирают на безопасность!
Muad Dib:
собственно, не обсуждается риск техногенной катастрофы - главный аргумент противников
собственно, не обсуждается риск техногенной катастрофы - главный аргумент противников
Если будете читать не только здесь, тогда узнаете, что обсуждается? Все конкуренты уже в Астане на выставке КазАтомЭкспо, и все первым делом упирают на безопасность!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1556
Тимур ГАФУРОВ: Тест про АЭС
Отправлено: 29.08.24 - 22:38
Самый безопасный вид транспорта - самолёт.
После него идёт водный и железнодорожный транспорт.
А вот автомобили считаются самым опасным средством передвижения.
...
Но в новости чаще попадают авиакатастрофы. А ДТП - просто статистика.
...
Так и с АЭС - самым безопасным и безвредным способом выработки электроэнергии.
[Исправлено: Skeptic, 29.08.2024 - 23:38]
После него идёт водный и железнодорожный транспорт.
А вот автомобили считаются самым опасным средством передвижения.
...
Но в новости чаще попадают авиакатастрофы. А ДТП - просто статистика.
...
Так и с АЭС - самым безопасным и безвредным способом выработки электроэнергии.
[Исправлено: Skeptic, 29.08.2024 - 23:38]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 24347
Re: Тимур ГАФУРОВ: Тест про АЭС
Отправлено: 29.08.24 - 23:23
Цитата:
Если всех этих блогеров бездельников отправить на выпаса чабанами - то можно будет новую Зеландию обогнать по овцеводству
что активно работают противники развития современного Казахстана, его индустриального развития, которые блокируют его развитие путем работы в том числе со СМИ, с «независимыми» блогерами
Если всех этих блогеров бездельников отправить на выпаса чабанами - то можно будет новую Зеландию обогнать по овцеводству
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 59, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 59
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать