Re: «В каждой семье виноваты двое». Уполномоченный по правам...

Отправлено: - 20:43

Вы в Курсе что такое развод? Это когда ты домой вечером приходишь, а там пусто. Не кого. Ты звонишь и хочешь спросить че за дела. А тебе в телефон молчат. Знаите че такое когда молчат. Это как тебя послали. В глаза.

И ты такой садишься на диван, включаешь телевизор а там пусто, не интересно. И тогда ты идёшь в магаз берёшь водку и пьёшь. Потом душ. И сново пьёшь. Потом так происходит неделю. А может месяц. Не важно. Ты становишься овощем. А потом тебе в дверь звонит не баба, не мужик а друг. И говорит. Не надоело?. Короче две новые машины ждут тебя. Даю 3-4 дня. Я за тебя уже сказал. Нужны хорошие ребята. Ты там в прчеие. Все. Умылся побрился и вперёд. Вот что такое развод.