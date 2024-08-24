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≡ «В каждой семье виноваты двое». Уполномоченный по правам ребенка - о проекте «Отбасы Help», бытовом насилии и советах супругам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49976
«В каждой семье виноваты двое». Уполномоченный по правам ребенка - о проекте «Отбасы Help», бытовом насилии и советах супругам
Отправлено: 24.08.24 - 12:01
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В интервью «НГ» Несибели БАСЕНОВА рассказала о том, какие основные изменения произошли в проекте семейной терапии «Отбасы Help» и назвала несколько причин, влияющих на распад семьи и на психическое здоровье детей.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10968
Re: «В каждой семье виноваты двое». Уполномоченный по правам...
Отправлено: 24.08.24 - 12:01
#1
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15363
Re: «В каждой семье виноваты двое». Уполномоченный по правам...
Отправлено: 24.08.24 - 12:27
#2
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Во всех разводах всегда виновата женщина. ТОЧКА.
Ну может быть где то там на краю вселенной в какой нибудь старой забытой галактике только 1 мужик был виноват в разводе
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3431
«В каждой семье виноваты двое». Уполномоченный по правам ребенка - о проекте «Отбасы Help», бытовом насилии и советах супругам
Отправлено: 24.08.24 - 12:36
#3
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Цитата:
Vit:
Во всех разводах всегда виновата женщина.

Но не обязательно жена. На моей памяти 3 семьи из за тёщи развелись. И потом ещё одна, уже после её (тёщи) смерти. Вот как бывает. А казалось бы, ну за чем? Может зависть, потому как сама (тёща) всю жизнь одна прожила и детей растила, может ещё что. Нам этого не узнать.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3439
Re: «В каждой семье виноваты двое». Уполномоченный по правам...
Отправлено: 24.08.24 - 13:07
#4
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Цитата:
Гога:

Не в бровь, а в глаз! :lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7049
Re: «В каждой семье виноваты двое». Уполномоченный по правам...
Отправлено: 24.08.24 - 15:06
#5
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Помню,на заводе мать двоих детей загуляла с приезжим сварщиком, так она детей оставила с мужем и отправилась за новой любовью. Через год вернулась, хорошо что муж первый не успел жениться. В другом случае муж "разрешил" подруге жены жить с ними, говорят все трое спали на одной кровати. Любвеобильный супруг никуда на сторону не ходил,все тащил в семью. Был ещё случай,когда ушла жена к другому, там родила сына и снова вернулась в первую семью где до этого были ещё два сына. Так свекровь тем родным внукам покупала Сникерс,а пришлому дешёвый альбени,да приговаривала: прыгали чужие бычки,а телята наши
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10968
Re: «В каждой семье виноваты двое». Уполномоченный по правам...
Отправлено: 24.08.24 - 16:35
#6
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15363
Re: «В каждой семье виноваты двое». Уполномоченный по правам...
Отправлено: 25.08.24 - 13:36
#7
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Вот смотрт психолог, если они начинают тебя детьми пугать. Мол не увидишь. А потом действительно даже через раз на звонок отвечают. Это типа я на крючке?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15363
«В каждой семье виноваты двое». Уполномоченный по правам ребенка - о проекте «Отбасы Help», бытовом насилии и советах супругам
Отправлено: 25.08.24 - 13:50
#8
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Психолог вот смотри. А если хочется подойти к ней и нож в горло воткнуть и в глаза ей смотреть. И говорить я тебя породил, я тебя и убью. Потом вроде стараешься себя успокоить. А если в один момент не получится?, где лечится от предательства?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15363
«В каждой семье виноваты двое». Уполномоченный по правам ребенка - о проекте «Отбасы Help», бытовом насилии и советах супругам
Отправлено: 25.08.24 - 13:52
#9
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В церковь ходил. Останавливает, но только на время. Мысли почищиш. И потом опять дьявол грызёт тебя из внутри.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15363
«В каждой семье виноваты двое». Уполномоченный по правам ребенка - о проекте «Отбасы Help», бытовом насилии и советах супругам
Отправлено: 25.08.24 - 13:59
#10
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Я читал. Отпусти её, как отпусти если я на руках это носил. Я в глаза смотрел когда говорил слова любви. Сердце отдал. И теперь отпусти. Я клятву давал. И в счастье и в горе. Сначит вместе с дохнем. Психолог
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2275
«В каждой семье виноваты двое». Уполномоченный по правам ребенка - о проекте «Отбасы Help», бытовом насилии и советах супругам
Отправлено: 25.08.24 - 14:05
#11
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Цитата:
NG.kz:
Психолог вот смотри.

Вы сейчас вопросы кому задаете? Психолог Басенова ответила на вопросы корреспондента. Но здесь консультации она не дает.
Пожалуйста, дальше обсуждайте интервью.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15363
«В каждой семье виноваты двое». Уполномоченный по правам ребенка - о проекте «Отбасы Help», бытовом насилии и советах супругам
Отправлено: 25.08.24 - 14:18
#12
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Цитата:
Тимур Гафуров:

Не кому. Извините. Сам справлюсь. Не маленький. Я лично к ней и её профи понятия не имею. Вырвалось.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15363
Re: «В каждой семье виноваты двое». Уполномоченный по правам...
Отправлено: 29.08.24 - 20:43
#13
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Вы в Курсе что такое развод? Это когда ты домой вечером приходишь, а там пусто. Не кого. Ты звонишь и хочешь спросить че за дела. А тебе в телефон молчат. Знаите че такое когда молчат. Это как тебя послали. В глаза.
И ты такой садишься на диван, включаешь телевизор а там пусто, не интересно. И тогда ты идёшь в магаз берёшь водку и пьёшь. Потом душ. И сново пьёшь. Потом так происходит неделю. А может месяц. Не важно. Ты становишься овощем. А потом тебе в дверь звонит не баба, не мужик а друг. И говорит. Не надоело?. Короче две новые машины ждут тебя. Даю 3-4 дня. Я за тебя уже сказал. Нужны хорошие ребята. Ты там в прчеие. Все. Умылся побрился и вперёд. Вот что такое развод.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40638
«В каждой семье виноваты двое». Уполномоченный по правам ребенка - о проекте «Отбасы Help», бытовом насилии и советах супругам
Отправлено: 29.08.24 - 22:14
#14
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Цитата:
Vit:
Умылся побрился и вперёд. Вот что такое развод.

И снял с себя ответственность.
За воспитание детей, за семью, за свои промахи и тд..
Это и есть развод..
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