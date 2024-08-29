Тимур ГАФУРОВ: Тест про АЭС
Отправлено: 29.08.24 - 21:31
Если будет референдум, то Саткалиев сам пусть за себя отвечает как слуга перед Президентом РК, а народ РК за себя и за свои действия и бездействия! От народа теперь зависит, будет он в будущем с электричеством или нет? Надо понимать, что если не будет электричества хотя бы сутки, то все почувствуют его потребность! Народ должен четко понимать: если у него будет АЭС, то он хозяин и не будет в будущем зависеть от кого-либо! Чтобы не ломали копья, насчет того, кто будет строить АЭС, считаю, что необходимо, чтобы строили два подрядчика: Франция-страна капиталист и Китай-полу-капиталист! Они оба будут конкурировать между собой при строительстве АЭС и поэтому погрешности при строительстве постараются не допускать! А если, кто-то из конкурентов-подрядчиков допустит погрешности в строительстве АЭС, то второй исправит их за счет того, кто допустил эти погрешности! Я за то, чтобы АЭС построили во благо народа, если он хочет быть независимым, прогрессивным, грамотным во всех отношениях! Без электричества народу никак нельзя!
[Исправлено: абике, 29.08.2024 - 22:32]