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≡ Одновременно нарушившие ПДД водители, понесли наказание в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49976
Одновременно нарушившие ПДД водители, понесли наказание в Костанае
Отправлено: 29.08.24 - 22:09
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В социальных сетях завирусилось видео под названием "Красиво? Прямо вальс". На записи видно, как два автомобиля Chevrolet и Nissan одновременно выполняют разворот на пересечении улицы Алтынсарина и проспекта Аль-Фараби.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40638
Re: Одновременно нарушившие ПДД водители, понесли наказание в...
Отправлено: 29.08.24 - 22:09
#1
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А я и не знал, что там запрещен.
Ну иногда стукачи приносят даже некую пользу..
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