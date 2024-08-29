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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.08.24 - 16:09
Цитата:
Ты же сказал за Токаева побежишь.
Если он тебе скажет, убить брата, убъешь?
Ты же патриот власти, вот и ответь.
Vit:
Где я пошёл убивать брата. Где
Где я пошёл убивать брата. Где
Ты же сказал за Токаева побежишь.
Если он тебе скажет, убить брата, убъешь?
Ты же патриот власти, вот и ответь.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.08.24 - 16:09
Цитата:
Я ее не сравниваю с убийцами президентами
Vit:
Твоя жена Наталья.
Твоя жена Наталья.
Я ее не сравниваю с убийцами президентами
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16662
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.08.24 - 16:10
Цитата:
Заметил что только в России путают патриотизм с дол****ом
Поэтому там и слово патриот всегда выводится в сарказмичном контексте
Квасной патриот
Нигде в мире такого термина нет что о много говорит
У Владимира Сорокина есть книжка "голубое сало"
Так там русские патриоты выведены под термином "земле**бы" потомучто они настолько любили землю на которой живут что прямо рыли в ней ямку и сношали её))
Вот Вит наверно и думает что патриотизм это что-то из этого разряда
В селе живи листком подтирайся, заграничное не ешь и не пей и упоси хосподе заграницу выехать)))
Ты не патриот))
А между тем россиянам именно эту фигню и впаривают дяди которые живя в Москве и работая чиновниками имеют британское гражданство и дети их во Франции учатся))
Vit: Ну и главный патриот Абайка хаты выкупает в Челябинске. М-да. Уж.) На счёт акроса не знаю ну походу тоже прикупил патриотичный котедж где нибудь. В Германии)
Заметил что только в России путают патриотизм с дол****ом
Поэтому там и слово патриот всегда выводится в сарказмичном контексте
Квасной патриот
Нигде в мире такого термина нет что о много говорит
У Владимира Сорокина есть книжка "голубое сало"
Так там русские патриоты выведены под термином "земле**бы" потомучто они настолько любили землю на которой живут что прямо рыли в ней ямку и сношали её))
Вот Вит наверно и думает что патриотизм это что-то из этого разряда
В селе живи листком подтирайся, заграничное не ешь и не пей и упоси хосподе заграницу выехать)))
Ты не патриот))
А между тем россиянам именно эту фигню и впаривают дяди которые живя в Москве и работая чиновниками имеют британское гражданство и дети их во Франции учатся))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.08.24 - 16:12
Цитата:
Ну опять.
Жену ты сравнил с теми, кто изменяет своим.
Если моя жена начнет как донецкие, изменять по кругу, то на кой черт она мне нужна?
Если б был чистым правоверным, то сразу бы закидал такую камнями и забил бы до смерти..
Vit:
Скорей всего глотку порвешь любого. Вот и донбас любит и глотку порвёт. Че с ними делать. Надо договариватся.
Скорей всего глотку порвешь любого. Вот и донбас любит и глотку порвёт. Че с ними делать. Надо договариватся.
Ну опять.
Жену ты сравнил с теми, кто изменяет своим.
Если моя жена начнет как донецкие, изменять по кругу, то на кой черт она мне нужна?
Если б был чистым правоверным, то сразу бы закидал такую камнями и забил бы до смерти..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16662
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.08.24 - 16:14
Смешная аналогия нарисовалась
Абайка купил хаты в чб и сдает их россиянам тратя доход в Казахстане но критикует российскую власть и агрессивную войну
Он русофоб, враг и нацист
Путин продает газ в Европу через Украину, тем самым помогает НАТО создавать танки и оружие а Украине платит процент за транспортировку газа на которые Киев создаёт батальоны убивающие русских солдат под Курском))
Но Путин за войну и любит русских
Путин царь батюшка, хороший хозяин и патриот страны родной получается)))
Абайка купил хаты в чб и сдает их россиянам тратя доход в Казахстане но критикует российскую власть и агрессивную войну
Он русофоб, враг и нацист
Путин продает газ в Европу через Украину, тем самым помогает НАТО создавать танки и оружие а Украине платит процент за транспортировку газа на которые Киев создаёт батальоны убивающие русских солдат под Курском))
Но Путин за войну и любит русских
Путин царь батюшка, хороший хозяин и патриот страны родной получается)))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.08.24 - 16:19
Цитата:
И именно потому детей он оставит русофобам и нацистам, а сам поедет в Россию жить среди изобилия и рая..
abaika95:
Абайка купил хаты в чб и сдает их россиянам тратя доход в Казахстане но критикует российскую власть и агрессивную войну Он русофоб, враг и нацист
Абайка купил хаты в чб и сдает их россиянам тратя доход в Казахстане но критикует российскую власть и агрессивную войну Он русофоб, враг и нацист
И именно потому детей он оставит русофобам и нацистам, а сам поедет в Россию жить среди изобилия и рая..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15363
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.08.24 - 16:22
Патриоты кучкуемся.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 898
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.08.24 - 16:43
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.08.24 - 17:28
111:Я кыпчак------Совсем недавно ты здесь писал , что ты русский !? Уж определись , а то какое - то раздвоение личности получается. ----Так ты кто ?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6429
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.08.24 - 17:38
Цитата:
Чистые руки, горячее сердце и холодный ум - эти слова железного Феликса были кажется девизом ВЧК, ГПУ, НКВД, КГБ СССР.
abaika95:
с холодным сердцем
с холодным сердцем
Чистые руки, горячее сердце и холодный ум - эти слова железного Феликса были кажется девизом ВЧК, ГПУ, НКВД, КГБ СССР.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.08.24 - 18:51
Цитата:
Читай снова и снова 11196
Гога:
111:Я кыпчак---
111:Я кыпчак---
Читай снова и снова 11196
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.08.24 - 21:14
Цитата:
--
- Да, духом, сердцем и совершенным русским,
я русский.Что непонятно?----Я кыпчак
111:
Читай снова и снова 11196
Читай снова и снова 11196
--
- Да, духом, сердцем и совершенным русским,
я русский.Что непонятно?----Я кыпчак
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.08.24 - 21:15
Цитата:
Я кыпчак и никогда не буду убивать найманов или аргынов.Мы один народ.Не знаю, почему ты хочеш
Гога:
Я кыпчак и никогда не буду убивать найманов или аргынов.Мы один народ.Не знаю, почему ты хочеш
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.08.24 - 21:23
Цитата:
---И где правда !!!!!!
111:
---И где правда !!!!!!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.08.24 - 22:05
Цитата:
А по твоему надо?
Видишь, какие вы славяне, кровожадные.
Нет, ты даже не русский.
По настоящему мы русские, не убиваем братьев, будь то русский с Украины или как я, русский с Казахстана.
Вы не русские, вы озверелые..
Гога:
никогда не буду убивать найманов или
никогда не буду убивать найманов или
А по твоему надо?
Видишь, какие вы славяне, кровожадные.
Нет, ты даже не русский.
По настоящему мы русские, не убиваем братьев, будь то русский с Украины или как я, русский с Казахстана.
Вы не русские, вы озверелые..
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