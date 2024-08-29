Отправлено: - 22:12

ACROS:

Если вы проголосуете ПРОТИВ - то вы не интеллектуал, а ДЕБИЛ; если вы проголосуете ПРОТИВ - то вы не патриот, а ВРАГ государства; и последнее- если вы всё таки ещё раз проголосуете ПРОТИВ - то вы не просто непорядочный, а последняя СВОЛОЧЬ и СКОТИНА.

Цитата:Ну хорошо хоть так.В России, если хоть пикнешь против власти, в лучшем случае штраф на наши деньги миллион, в худших, 10 лет зоны или на войну умирать..Так что мы пока еще живем..