Лично я до этого брифинга был скорее за, чем против строительства АЭС. Потому что уголь и нефть имеют свойство заканчиваться, а доля ветра и солнца в производстве электроэнергии очень мала. Но после перечисления «параметров человеческого измерения» я что-то засомневался. Читать новость
За скобками остается еще один вопрос: Кто будет строить АЭС? В 2023 году министерство энергетики Казахстана распространило информацию, что среди наиболее вероятных претендентов на строительство АЭС на территории страны значатся четыре компании. Речь идет о китайской корпорации CNNC, южнокорейской KHNP, французской EDF и российском "Росатоме" Фактически интерес к строительству АЭС не только со стороны Казахстана, связанный с экономическим развитием, но и со стороны этих четырех "подрядчиков". И каждый из них будет "раскачивать лодку" или делать "вбросы" в надежде ухватить кусок жирного пирога. И патриотизм тут не причем. Тут вопрос кто из этих компаний лоббирует интересы. Кто подогревает министра?
Уже не знают что придумать чтобы впарить населению это АЭС
У меня другой вопрос на который я нигде пока не видел внятного разъяснения
Всё окей строим АЗС поэтому весь народ проголосовал за А почему строительство решено было начать на Балхаше? А почему не Мангистау где у Казахстана уже была своя АЭС?? Там же вся инфраструктура подведена явно и есть база для строительства
Очевидно, что энергетический баланс страны, оставшийся с прошлого века, нужно реформировать. Казахстан закупает также электроэнергию и у России. Что вообще с учётом её невменяемости и агрессивности просто создаёт вполне понятные риски. Любые реформы, которые имеют результат в виде уменьшения любой зависимости и в любой степени от России, очевидно, стоит приветствовать. Независимость должна быть обеспеченной собственными производственными возможностями, направленными на уменьшение любой зависимости. Главное, чтоб не Россия строила тут у нас АЭС, так как не стоит спонсировать войну тем или иным способом (возможно, за такое и придётся ещё в целом и отвечать, даже ни про АЭС в частности).
Как ОНИ обьясняют: - растёт дефицит электроэнергии для майн,.., пардон: - для бурно развивающего южного региона страны.
Цитата:
abaika95: уже была своя АЭС??
Я раннее на форуме уже писал что в Казахстане, в г.Шевченко при Союзе был построен и успешно эксплуатировался более 25 лет первый в мире ядерный реактор на быстрых нейтронах, со мной тут ещё наши доморощенные диванные, спорили что не было этого.
Цитата:
111: Неплохо было бы.
На лет так 20-30 часть жителей Костаная была бы обеспечена работой.
Есть такая вещь, как экономическая география, там несколько факторов, главный, во первых нехватка энергии в южном регионе республики, во вторых энергетическая безопасность, не раз уже Кыргызстан отказывал в перетоке э/ энергии со своих ГЭС!
Это в общем был такой полуэкспериментальный вариант для опреснительной установки, был маломощен, свою работу делал, и очень большая роль в учебе профессионалов, а министр большой профессионал в деле чиновничества, но совсем не профессионал в деле энергетики, это надо было до такого додуматься! В общем все конкуренты предлагают неплохие условия, все предложили за меньшую цену,чем наши заложили
Французам доверять такое дело в принципе нельзя. Нет у них способности сделать что-нибудь путёвое. Одни понты. Про корейцев не знаю... А вот с Китаем любопытная картинка получается... Себе заказывают АЭС у Росатома - АЭС "Сюйдалу" и "Тяньвань", а сами предлагают строить Казахстану... Не логичнее Казахстану сразу с Росатомом работать? Логичнее. Самая передовая страна в этом плане. И за подготовку кадров для работы на АЭС берётся.
abaika95: строим АЗС поэтому весь народ проголосовал за
Если вы проголосуете ПРОТИВ - то вы не интеллектуал, а ДЕБИЛ; если вы проголосуете ПРОТИВ - то вы не патриот, а ВРАГ государства; и последнее- если вы всё таки ещё раз проголосуете ПРОТИВ - то вы не просто непорядочный, а последняя СВОЛОЧЬ и СКОТИНА.
Прошу прощения, но это не я говорю, а министр нового Казахстана.
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