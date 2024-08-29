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≡ Тимур ГАФУРОВ: Тест про АЭС
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49976
Тимур ГАФУРОВ: Тест про АЭС
Отправлено: 29.08.24 - 13:34
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Лично я до этого брифинга был скорее за, чем против строительства АЭС. Потому что уголь и нефть имеют свойство заканчиваться, а доля ветра и солнца в производстве электроэнергии очень мала. Но после перечисления «параметров человеческого измерения» я что-то засомневался.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
411
Re: Тимур ГАФУРОВ: Тест про АЭС
Отправлено: 29.08.24 - 13:34
#1
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Цитата:
Второй фактор - тест на патриотичность: «Мы обязаны развивать наш Казахстан», иначе отстанем безнадежно от общемирового тренда. Источник:

За скобками остается еще один вопрос: Кто будет строить АЭС?
В 2023 году министерство энергетики Казахстана распространило информацию, что среди наиболее вероятных претендентов на строительство АЭС на территории страны значатся четыре компании. Речь идет о китайской корпорации CNNC, южнокорейской KHNP, французской EDF и российском "Росатоме"
Фактически интерес к строительству АЭС не только со стороны Казахстана, связанный с экономическим развитием, но и со стороны этих четырех "подрядчиков". И каждый из них будет "раскачивать лодку" или делать "вбросы" в надежде ухватить кусок жирного пирога. И патриотизм тут не причем. Тут вопрос кто из этих компаний лоббирует интересы. Кто подогревает министра?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40638
Re: Тимур ГАФУРОВ: Тест про АЭС
Отправлено: 29.08.24 - 14:09
#2
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Ну кто то купил наших министров, посмотрим, кто.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40638
Re: Тимур ГАФУРОВ: Тест про АЭС
Отправлено: 29.08.24 - 14:11
#3
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Если б строилась у нас рядом с Костанаем, я был бы всеми руками за.
Неплохо было бы..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16662
Re: Тимур ГАФУРОВ: Тест про АЭС
Отправлено: 29.08.24 - 16:19
#4
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Как говорится у министерства началось агония

Уже не знают что придумать чтобы впарить населению это АЭС

У меня другой вопрос на который я нигде пока не видел внятного разъяснения

Всё окей строим АЗС поэтому весь народ проголосовал за
А почему строительство решено было начать на Балхаше? А почему не Мангистау где у Казахстана уже была своя АЭС?? Там же вся инфраструктура подведена явно и есть база для строительства
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40638
Re: Тимур ГАФУРОВ: Тест про АЭС
Отправлено: 29.08.24 - 16:24
#5
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Почему Тимур мало так пишет статьи?
Или скорее очень редко?
Получается хорошо, может боязнь критики?
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E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
46
Re: Тимур ГАФУРОВ: Тест про АЭС
Отправлено: 29.08.24 - 16:51
#6
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Очевидно, что энергетический баланс страны, оставшийся с прошлого века, нужно реформировать. Казахстан закупает также электроэнергию и у России. Что вообще с учётом её невменяемости и агрессивности просто создаёт вполне понятные риски. Любые реформы, которые имеют результат в виде уменьшения любой зависимости и в любой степени от России, очевидно, стоит приветствовать. Независимость должна быть обеспеченной собственными производственными возможностями, направленными на уменьшение любой зависимости. Главное, чтоб не Россия строила тут у нас АЭС, так как не стоит спонсировать войну тем или иным способом (возможно, за такое и придётся ещё в целом и отвечать, даже ни про АЭС в частности).
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1279
Тимур ГАФУРОВ: Тест про АЭС
Отправлено: 29.08.24 - 16:59
#7
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Ввиду невменяемости и агрессивности некоторых авторов мы можем лишиться хороших отношений с ближайшим соседом и остаться не только без электроэнергии, но и без леса, газа и т.д. и т.п.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6429
Re: Тимур ГАФУРОВ: Тест про АЭС
Отправлено: 29.08.24 - 17:32
#8
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Цитата:
abaika95:
решено было начать на Балхаше?


Как ОНИ обьясняют: - растёт дефицит электроэнергии для майн,.., пардон: - для бурно развивающего южного региона страны.

Цитата:
abaika95:
уже была своя АЭС??


Я раннее на форуме уже писал что в Казахстане, в г.Шевченко при Союзе был построен и успешно эксплуатировался более 25 лет первый в мире ядерный реактор на быстрых нейтронах, со мной тут ещё наши доморощенные диванные, спорили что не было этого.

Цитата:
111:
Неплохо было бы.


На лет так 20-30 часть жителей Костаная была бы обеспечена работой.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40638
Тимур ГАФУРОВ: Тест про АЭС
Отправлено: 29.08.24 - 18:53
#9
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Цитата:
ACROS:
На лет так 20-30 часть жителей Костаная была бы обеспечена работой.

Да хоть какой то движняк был бы, а то на югах строят для сэбэ..
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5718
Re: Тимур ГАФУРОВ: Тест про АЭС
Отправлено: 29.08.24 - 19:30
#10
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Цитата:
abaika95:
Балхаше? А

Есть такая вещь, как экономическая география, там несколько факторов, главный, во первых нехватка энергии в южном регионе республики, во вторых энергетическая безопасность, не раз уже Кыргызстан отказывал в перетоке э/ энергии со своих ГЭС!
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5718
Re: Тимур ГАФУРОВ: Тест про АЭС
Отправлено: 29.08.24 - 19:37
#11
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Цитата:
ACROS:
спорили что не было этого.

Это в общем был такой полуэкспериментальный вариант для опреснительной установки, был маломощен, свою работу делал, и очень большая роль в учебе профессионалов, а министр большой профессионал в деле чиновничества, но совсем не профессионал в деле энергетики, это надо было до такого додуматься! В общем все конкуренты предлагают неплохие условия, все предложили за меньшую цену,чем наши заложили
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1555
Тимур ГАФУРОВ: Тест про АЭС
Отправлено: 29.08.24 - 20:01
#12
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Французам доверять такое дело в принципе нельзя. Нет у них способности сделать что-нибудь путёвое. Одни понты.
Про корейцев не знаю...
А вот с Китаем любопытная картинка получается...
Себе заказывают АЭС у Росатома - АЭС "Сюйдалу" и "Тяньвань", а сами предлагают строить Казахстану...
Не логичнее Казахстану сразу с Росатомом работать?
Логичнее. Самая передовая страна в этом плане. И за подготовку кадров для работы на АЭС берётся.

[Исправлено: Skeptic, 29.08.2024 - 22:45]
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2275
Re: Тимур ГАФУРОВ: Тест про АЭС
Отправлено: 29.08.24 - 21:02
#13
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Цитата:
111:
Почему Тимур мало так пишет статьи? Или скорее очень редко? Получается хорошо, может боязнь критики?

Потому что обязанности главного редактора оставляют на это очень мало времени.Других причин нет.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6429
Re: Тимур ГАФУРОВ: Тест про АЭС
Отправлено: 29.08.24 - 21:14
#14
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Цитата:
abaika95:
строим АЗС поэтому весь народ проголосовал за


Если вы проголосуете ПРОТИВ - то вы не интеллектуал, а ДЕБИЛ; если вы проголосуете ПРОТИВ - то вы не патриот, а ВРАГ государства; и последнее- если вы всё таки ещё раз проголосуете ПРОТИВ - то вы не просто непорядочный, а последняя СВОЛОЧЬ и СКОТИНА.

Прошу прощения, но это не я говорю, а министр нового Казахстана.
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