Отправлено: - 16:10

Vit: Ну и главный патриот Абайка хаты выкупает в Челябинске. М-да. Уж.) На счёт акроса не знаю ну походу тоже прикупил патриотичный котедж где нибудь. В Германии)

Цитата:Заметил что только в России путают патриотизм с дол****омПоэтому там и слово патриот всегда выводится в сарказмичном контекстеКвасной патриотНигде в мире такого термина нет что о много говоритУ Владимира Сорокина есть книжка "голубое сало"Так там русские патриоты выведены под термином "земле**бы" потомучто они настолько любили землю на которой живут что прямо рыли в ней ямку и сношали её))Вот Вит наверно и думает что патриотизм это что-то из этого разрядаВ селе живи листком подтирайся, заграничное не ешь и не пей и упоси хосподе заграницу выехать)))Ты не патриот))А между тем россиянам именно эту фигню и впаривают дяди которые живя в Москве и работая чиновниками имеют британское гражданство и дети их во Франции учатся))