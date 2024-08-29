Отправлено: - 19:47

vofkakst:

ЗАЧЕМ?

Цитата:Я всегда говорю, наличные деньги у тебя в кармане, это лично твои, безнал пополам с государством! Попробуйте в чем то закосячить перед государством, банком или хотя бы Костанай Су, долг будет 5 тенге, а карту заблокируют! А с нашими штрафами конскими за ПДД, не успел вовремя, карту заблокируют и ещё сверху 25 процентов ЧСИ заплатить надо, кто то скажет конечно, всё вовремя платить надо, а если не успел или не поучилось ,зубы на полку?