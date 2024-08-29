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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40633
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.08.24 - 16:09
#11206
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Цитата:
Vit:
Где я пошёл убивать брата. Где

Ты же сказал за Токаева побежишь.
Если он тебе скажет, убить брата, убъешь?
Ты же патриот власти, вот и ответь.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40633
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.08.24 - 16:09
#11207
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Цитата:
Vit:
Твоя жена Наталья.

Я ее не сравниваю с убийцами президентами
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16662
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.08.24 - 16:10
#11208
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Цитата:
Vit: Ну и главный патриот Абайка хаты выкупает в Челябинске. М-да. Уж.) На счёт акроса не знаю ну походу тоже прикупил патриотичный котедж где нибудь. В Германии)


Заметил что только в России путают патриотизм с дол****ом
Поэтому там и слово патриот всегда выводится в сарказмичном контексте
Квасной патриот
Нигде в мире такого термина нет что о много говорит

У Владимира Сорокина есть книжка "голубое сало"
Так там русские патриоты выведены под термином "земле**бы" потомучто они настолько любили землю на которой живут что прямо рыли в ней ямку и сношали её))
Вот Вит наверно и думает что патриотизм это что-то из этого разряда
В селе живи листком подтирайся, заграничное не ешь и не пей и упоси хосподе заграницу выехать)))
Ты не патриот))

А между тем россиянам именно эту фигню и впаривают дяди которые живя в Москве и работая чиновниками имеют британское гражданство и дети их во Франции учатся))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40633
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.08.24 - 16:12
#11209
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Цитата:
Vit:
Скорей всего глотку порвешь любого. Вот и донбас любит и глотку порвёт. Че с ними делать. Надо договариватся.

Ну опять.
Жену ты сравнил с теми, кто изменяет своим.
Если моя жена начнет как донецкие, изменять по кругу, то на кой черт она мне нужна?
Если б был чистым правоверным, то сразу бы закидал такую камнями и забил бы до смерти..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16662
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.08.24 - 16:14
#11210
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Смешная аналогия нарисовалась

Абайка купил хаты в чб и сдает их россиянам тратя доход в Казахстане но критикует российскую власть и агрессивную войну
Он русофоб, враг и нацист
Путин продает газ в Европу через Украину, тем самым помогает НАТО создавать танки и оружие а Украине платит процент за транспортировку газа на которые Киев создаёт батальоны убивающие русских солдат под Курском))
Но Путин за войну и любит русских
Путин царь батюшка, хороший хозяин и патриот страны родной получается)))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40633
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.08.24 - 16:19
#11211
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Цитата:
abaika95:
Абайка купил хаты в чб и сдает их россиянам тратя доход в Казахстане но критикует российскую власть и агрессивную войну Он русофоб, враг и нацист

И именно потому детей он оставит русофобам и нацистам, а сам поедет в Россию жить среди изобилия и рая..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15362
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.08.24 - 16:22
#11212
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Патриоты кучкуемся.
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
898
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.08.24 - 16:43
#11213
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Какие-то немцы радуются
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10965
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.08.24 - 17:28
#11214
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111:Я кыпчак------Совсем недавно ты здесь писал , что ты русский !? Уж определись , а то какое - то раздвоение личности получается. ----Так ты кто ?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6428
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.08.24 - 17:38
#11215
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Цитата:
abaika95:
с холодным сердцем


Чистые руки, горячее сердце и холодный ум - эти слова железного Феликса были кажется девизом ВЧК, ГПУ, НКВД, КГБ СССР.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40633
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.08.24 - 18:51
#11216
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Цитата:
Гога:
111:Я кыпчак---

Читай снова и снова 11196
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