НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Какая судьба ждет старые купюры - комментарий главы Нацбанка
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49973
Какая судьба ждет старые купюры - комментарий главы Нацбанка
Отправлено: 29.08.24 - 17:28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Председатель Национального банка страны Тимур Сулейменов ответил на вопрос о том, когда в банкоматах заменят все старые пяти- и десятитысячные купюры на новые. Сказал, что причин для народного беспокойства нет.
Читать новость

Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10965
Re: Какая судьба ждет старые купюры - комментарий главы Нацбанка
Отправлено: 29.08.24 - 17:28
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
---Пустая трата . Я уже и не помню , когда бумажные купюры держал . Монеты - да . Воду покупаю --1 или 3 р. за литр . А так везде карта .
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
956
Какая судьба ждет старые купюры - комментарий главы Нацбанка
Отправлено: 29.08.24 - 18:33
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Один вопрос - ЗАЧЕМ?
Пересаживать население на безнал, карты, QR-коды и тут же топотить за наличку. Ну нелогично же.
Лучше бы проверили всякие alempay на законность дифференцированной оплаты - почему безналом - одна цена, наличкой -другая. Условия не меняются, услуга -та же самая.

Вот где бы проявить функцию финрегулятора

[Исправлено: vofkakst, 29.08.2024 - 18:35]
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5718
Какая судьба ждет старые купюры - комментарий главы Нацбанка
Отправлено: 29.08.24 - 19:47
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
ЗАЧЕМ?

Я всегда говорю, наличные деньги у тебя в кармане, это лично твои, безнал пополам с государством! Попробуйте в чем то закосячить перед государством, банком или хотя бы Костанай Су, долг будет 5 тенге, а карту заблокируют! А с нашими штрафами конскими за ПДД, не успел вовремя, карту заблокируют и ещё сверху 25 процентов ЧСИ заплатить надо, кто то скажет конечно, всё вовремя платить надо, а если не успел или не поучилось ,зубы на полку?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 44, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 43
Зарегистрированные пользователи: saba

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS