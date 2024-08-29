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https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=53378 Второй фактор - тест на патриотичность: «Мы обязаны развивать наш Казахстан», иначе отстанем безнадежно от общемирового тренда. Источник:

Цитата:За скобками остается еще один вопрос: Кто будет строить АЭС?В 2023 году министерство энергетики Казахстана распространило информацию, что среди наиболее вероятных претендентов на строительство АЭС на территории страны значатся четыре компании. Речь идет о китайской корпорации CNNC, южнокорейской KHNP, французской EDF и российском "Росатоме"Фактически интерес к строительству АЭС не только со стороны Казахстана, связанный с экономическим развитием, но и со стороны этих четырех "подрядчиков". И каждый из них будет "раскачивать лодку" или делать "вбросы" в надежде ухватить кусок жирного пирога. И патриотизм тут не причем. Тут вопрос кто из этих компаний лоббирует интересы. Кто подогревает министра?