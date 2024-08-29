Лично я до этого брифинга был скорее за, чем против строительства АЭС. Потому что уголь и нефть имеют свойство заканчиваться, а доля ветра и солнца в производстве электроэнергии очень мала. Но после перечисления «параметров человеческого измерения» я что-то засомневался. Читать новость
За скобками остается еще один вопрос: Кто будет строить АЭС? В 2023 году министерство энергетики Казахстана распространило информацию, что среди наиболее вероятных претендентов на строительство АЭС на территории страны значатся четыре компании. Речь идет о китайской корпорации CNNC, южнокорейской KHNP, французской EDF и российском "Росатоме" Фактически интерес к строительству АЭС не только со стороны Казахстана, связанный с экономическим развитием, но и со стороны этих четырех "подрядчиков". И каждый из них будет "раскачивать лодку" или делать "вбросы" в надежде ухватить кусок жирного пирога. И патриотизм тут не причем. Тут вопрос кто из этих компаний лоббирует интересы. Кто подогревает министра?
Уже не знают что придумать чтобы впарить населению это АЭС
У меня другой вопрос на который я нигде пока не видел внятного разъяснения
Всё окей строим АЗС поэтому весь народ проголосовал за А почему строительство решено было начать на Балхаше? А почему не Мангистау где у Казахстана уже была своя АЭС?? Там же вся инфраструктура подведена явно и есть база для строительства
Очевидно, что энергетический баланс страны, оставшийся с прошлого века, нужно реформировать. Казахстан закупает также электроэнергию и у России. Что вообще с учётом её невменяемости и агрессивности просто создаёт вполне понятные риски. Любые реформы, которые имеют результат в виде уменьшения любой зависимости и в любой степени от России, очевидно, стоит приветствовать. Независимость должна быть обеспеченной собственными производственными возможностями, направленными на уменьшение любой зависимости. Главное, чтоб не Россия строила тут у нас АЭС, так как не стоит спонсировать войну тем или иным способом (возможно, за такое и придётся ещё в целом и отвечать, даже ни про АЭС в частности).
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