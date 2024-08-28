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≡ Пустили салют в глаза - Как огромная программа Дня города скукожилась до концерта и фейерверка - репортаж «НГ» из Рудного
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49972
Пустили салют в глаза - Как огромная программа Дня города скукожилась до концерта и фейерверка - репортаж «НГ» из Рудного
Отправлено: 28.08.24 - 20:13
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Большой концерт с артистами не только из Казахстана, но и из Германии и фейерверк на 7 минут наверняка запомнились зрителям. Но правда и то, что на этом впечатления от праздника у многих закончились. Организаторы, как и год назад, не смогли выйти за рамки выступления трио приглашенных звезд.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16662
Пустили салют в глаза - Как огромная программа Дня города скукожилась до концерта и фейерверка - репортаж «НГ» из Рудного
Отправлено: 29.08.24 - 16:02
#30
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Можете скрин прислать с упоминанием? Самому интересно стало. Или текст своего сообщения. В л/с

Все прошел текст а до этого мне показывал код ошибки
Белый экран и надпись 10 Invalid query:
Цитата:
Vit:
Господи. Да с них Патриоты как с меня китайский летчик

Смотрю Вита сильно задело что его принципы и позиция всегда жидкие на фоне остальных получаются))
Пытается задеть всех что никто не патриот если он не патриот)
Нее это так не работает

[Исправлено: abaika95, 29.08.2024 - 17:03]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40631
Пустили салют в глаза - Как огромная программа Дня города скукожилась до концерта и фейерверка - репортаж «НГ» из Рудного
Отправлено: 29.08.24 - 16:17
#31
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Цитата:
Vit:
Да с них Патриоты как с меня китайский летчик

Ну ты то, какая марка авто тебя кормит и твою семью?
Так же и многие, любят бет бойз блю или как там их, хоть это и голубые мальчики, но песни того времени нормальные.
Не Шамана же только слушать..
Профайл
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