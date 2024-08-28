Отправлено: - 16:02

Тимур Гафуров:

Можете скрин прислать с упоминанием? Самому интересно стало. Или текст своего сообщения. В л/с

Vit:

Господи. Да с них Патриоты как с меня китайский летчик

[Исправлено: abaika95, 29.08.2024 - 17:03]

Цитата:Все прошел текст а до этого мне показывал код ошибкиБелый экран и надпись 10 Invalid query:Цитата:Смотрю Вита сильно задело что его принципы и позиция всегда жидкие на фоне остальных получаются))Пытается задеть всех что никто не патриот если он не патриот)Нее это так не работает