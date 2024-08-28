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≡ Пустили салют в глаза - Как огромная программа Дня города скукожилась до концерта и фейерверка - репортаж «НГ» из Рудного
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49971
Пустили салют в глаза - Как огромная программа Дня города скукожилась до концерта и фейерверка - репортаж «НГ» из Рудного
Отправлено: 28.08.24 - 20:13
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Большой концерт с артистами не только из Казахстана, но и из Германии и фейерверк на 7 минут наверняка запомнились зрителям. Но правда и то, что на этом впечатления от праздника у многих закончились. Организаторы, как и год назад, не смогли выйти за рамки выступления трио приглашенных звезд.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15355
Пустили салют в глаза - Как огромная программа Дня города скукожилась до концерта и фейерверка - репортаж «НГ» из Рудного
Отправлено: 29.08.24 - 09:16
#15
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Цитата:
Kairat stayer: Нам тогда деревенским пролетарские песни, книги, фильмы по душе были.
Не прибедняйся. Было радио. Ходили кассеты разные. Шатунов из всех утюгов пел)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5804
Пустили салют в глаза - Как огромная программа Дня города скукожилась до концерта и фейерверка - репортаж «НГ» из Рудного
Отправлено: 29.08.24 - 09:24
#16
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Цитата:
Vit:
Не прибедняйся. Было радио. Ходили кассеты разные. Шатунов из всех утюгов пел)


Там речь про западные песни идёт, плохих парней и.т.д. нам деревенским их устои вообще не по душе были. Шатунов был советским же, его слушали, ещё фильмы производства Индия крутили, всем посёлком смотрели :lol: :lol: :lol: .
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15355
Пустили салют в глаза - Как огромная программа Дня города скукожилась до концерта и фейерверка - репортаж «НГ» из Рудного
Отправлено: 29.08.24 - 09:36
#17
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Цитата:
Kairat stayer:
Да соглашусь. В городе было тяжело найти метал, рок, индастриал. Была только одна звукозапись около детского мира. Немец держал. Говорят потом он свалил в Германию но действительно было трудно найти музыку узкой направленности.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5804
Пустили салют в глаза - Как огромная программа Дня города скукожилась до концерта и фейерверка - репортаж «НГ» из Рудного
Отправлено: 29.08.24 - 09:41
#18
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Цитата:
Vit:
В городе было тяжело найти метал, рок, индастриал...


Попозже они на виниловых пластинках, кассетах и до деревень доходили, всякие танцевальные зарубежные песни, на дискотеках крутили, но не метал, рок и.т.д.
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2274
Пустили салют в глаза - Как огромная программа Дня города скукожилась до концерта и фейерверка - репортаж «НГ» из Рудного
Отправлено: 29.08.24 - 10:20
#19
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Цитата:
bgb:
И В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ следует выделять запятыми!

В данном случае запятые не нужны. Специально консультировался с корректором.
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2274
Пустили салют в глаза - Как огромная программа Дня города скукожилась до концерта и фейерверка - репортаж «НГ» из Рудного
Отправлено: 29.08.24 - 10:22
#20
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Цитата:
Добринцофф:
Так сколько всё таки?

Все-таки 5 миллиардов
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40619
Пустили салют в глаза - Как огромная программа Дня города скукожилась до концерта и фейерверка - репортаж «НГ» из Рудного
Отправлено: 29.08.24 - 11:23
#21
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
вспоминать героев,всё что там было это грязно и плохо,вот без прошлого ой как заживём счастливо

Тебе на праздник города Берию что ли надо вспоминать, а что ж ты его сам забыл то, почему не носишь его фото и тд, вокруг акимата и тд?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16657
Пустили салют в глаза - Как огромная программа Дня города скукожилась до концерта и фейерверка - репортаж «НГ» из Рудного
Отправлено: 29.08.24 - 13:00
#22
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Цитата:
Alehander:
Но на площади всё же было половина "русскоглазых" и у них ничего не отзывалось


А бед бойус блюе у кого отзывался?
У украиноглазых или немцоглазых получается?

В Киргизии вон на день независимости позвали Киркорова и Михайлова
Они у киргизоглазых отзываются получается?

[Исправлено: abaika95, 29.08.2024 - 14:02]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16657
Re: Пустили салют в глаза - Как огромная программа Дня города...
Отправлено: 29.08.24 - 13:01
#23
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Интересно что не упоминая в этой новости автора и редакцию комментарии проходят без бана))

Что это? ЦЕНЗУРА??)
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Георгий ГОВОРОВ
* Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
129
Пустили салют в глаза - Как огромная программа Дня города скукожилась до концерта и фейерверка - репортаж «НГ» из Рудного
Отправлено: 29.08.24 - 13:28
#24
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Цитата:
КГСПС:
подтвердил, что не ровно дышит в сторону Рудного, в негативном ракурсе

У нас с вами просто, видимо, разное понимание патриотизма. Кто-то, переиначивая Сергея Бодрова, считает, что про родину можно говорить либо хорошо, либо никак. И поэтому руководствуется в определение "что такое хорошо" критерием наш/не наш. Я же не согласен с таким подходом. Поэтому если я вижу, что программа сделана на отвали и люди кроме концерта ничего не помнят, то я так и пишу. Это как у врачей: первый шаг к выздоровлению - определить чем болен.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10960
Re: Пустили салют в глаза - Как огромная программа Дня города...
Отправлено: 29.08.24 - 13:43
#25
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Специально консультировался с корректором.

----Конечно , не по теме , но вы как-то говорили , что у вас нет корректора ?
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2274
Пустили салют в глаза - Как огромная программа Дня города скукожилась до концерта и фейерверка - репортаж «НГ» из Рудного
Отправлено: 29.08.24 - 13:43
#26
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Цитата:
abaika95:
Что это? ЦЕНЗУРА??)

Можете скрин прислать с упоминанием? Самому интересно стало. Или текст своего сообщения. В л/с
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2274
Пустили салют в глаза - Как огромная программа Дня города скукожилась до концерта и фейерверка - репортаж «НГ» из Рудного
Отправлено: 29.08.24 - 13:48
#27
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Цитата:
Гога:
----Конечно , не по теме , но вы как-то говорили , что у вас нет корректора ?

Конечно не по теме. Я говорил, что корректора нет на сайте.
А все материалы, которые идут в печатную версию, проверяет корректор. Работает два дня в неделю - перед выходом номера.
На сайте статьи входят намного чаще.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15355
Пустили салют в глаза - Как огромная программа Дня города скукожилась до концерта и фейерверка - репортаж «НГ» из Рудного
Отправлено: 29.08.24 - 13:58
#28
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Господи. Да с них Патриоты как с меня китайский летчик. Марик своего сына в Австрию отправляет. Мой дос Саба дочу в Челябинске. Дос Кайрат дочу в Венгрии обучает. Ну и главный патриот Абайка хаты выкупает в Челябинске. М-да. Уж.) На счёт акроса не знаю ну походу тоже прикупил патриотичный котедж где нибудь. В Германии)
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