Отправлено: - 11:23

родом из Шанхая2022:

вспоминать героев,всё что там было это грязно и плохо,вот без прошлого ой как заживём счастливо

Цитата:Тебе на праздник города Берию что ли надо вспоминать, а что ж ты его сам забыл то, почему не носишь его фото и тд, вокруг акимата и тд?