Отправлено: - 13:06

Vit:

Это так кажется со стороны. А по факту надо знать и польский, немецкий, французский, литовский.

Vit:

Он чекист с холодным сердцем

Vit:

Он что кричал на выборах? Мир, дружба,май а потом он поехал на фронт и война ещё сильней усилилась

Цитата:Да так и вижуВсе Михалычы работающие на КамАЗах и возящие яблоки из Польши знают кучу языков))Прям верю) Цитата:Если у чекиста холодное сердцеЭто значит что чекист немножечко мертвТоесть Путин мертвый президент? Цитата:Мля это уже просто ржачка какая у вас в голове путинистов каша мясная))Зеленский кричал о миреА потом Россия НАПАЛА на Украину и Зеленский о мире уже не кричитВот засранец какой а!! Этож надо о мире он не кричит пока его бомбят))Правда говорят что российская пропаганда не делает из людей дебиловОна рассчитана на дебилов