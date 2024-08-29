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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15355
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.08.24 - 12:01
#11176
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Цитата:
111: жил бы в Украине, и
Я об этом сто раз думал. Учитывая что мои корни западные, то скорей всего я б уже в Польше был на пмж с полькой кувыркался бы . Но мой дед решил ехать в Казахстан. На целину. Желею я? Нет. Не капли. Раз дед так решил пусть так и будет. Одно только душу рвёт. Я в тот злополучный день когда брат ушёл. Я ведь последний кто его видел в живую. Его улыбку. Он ещё спросил у меня можно я пойду с друзьями купаться. Да. Это слово для меня теперь как убить.

[Исправлено: Vit, 29.08.2024 - 12:01]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6426
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.08.24 - 12:02
#11177
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Цитата:
Vit:
Наверно такая натура человеческая у всех. Бить друг друга


Совершенно верно, особенно - родственники: -немцы- французы; казахи-киргизы; русские-украинцы; евреи-арабы - все эти народы когда то в древности были братьями, с одной родо-племенной группы.
Да и наши часто в сердцах, говорят, особенно в казахских ауылах: - "...чем с родственниками дело иметь, лучше или с немцем или с русским.....".

Цитата:
Vit:
Когда был кантар, там русских небыло насколько я знаю.


Были, но единицы. Почему то русскоязычные, по крайней мере по моим наблюдениям, большинство и даже те кто тут родился - НЕ СЧИТАЮТ Казахстан в силу разных причин своей Родиной в прямом смысле, она для них временное место проживания, место для ведения бизнеса, не более - даже успешные и богатые бизнесмены- русскоговорящие, не имеют твёрдых намерении оставлять тут своих детей и внуков- в перспективе - заработать и создать безбедные условия для себя и будущего поколения на своей или исторической родине или в стране будущего комфортного проживания.
Может, я ошибаюсь, но не думаю что сильно. По крайней мере я так высказываю своим друзьям, и они НЕ ВОЗРАЖАЮТ громко и МОЛЧАЛИВО соглашаются.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15355
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.08.24 - 12:09
#11178
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Цитата:
ACROS:
А я так это вижу. Мы вас считаем братьями. Потому что б не дай бог развязать по не остарожности. Межнациональную вражду потому и не было там русских. Как и вы считаете украинцев и русских братьями. Так же и мы. Не лезим туда куда не надо. Потому что вместе баурсаки кушали на наурыз. Вместе арак кушали. Да и обратите внимание коллективы смешанаи. Вместе все работают.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6426
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.08.24 - 12:14
#11179
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Цитата:
Vit:
Он его просрал.


Может вы и правы: - у него был шанс ВСЁ решить миром- два Вовки сели бы рядком и поговорили ладком. И тот и этот ПРОСРАЛИ шанс.
Но, на сегодня - что есть то есть- а есть вот что - этот лох Зеленский бьёт умного Путина через два года победоносного "..Киев-за три дня..." у него на СОБСТВЕННОЙ территории.- как это так можно ДОВОЕВАТЬСЯ с Калибрами и Арматами??
Что на это могут мне ответить - диванные ястребы ??
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15355
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.08.24 - 12:29
#11180
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Цитата:
ACROS:
Что на это могут мне ответить - диванные ястребы ??

До воевались. Стыдно за такую армию. Ваще чисто технически это не сложно прорваться в глубь на бмп на 10-20 км. Это займёт по времени 30-40 минут. То что происходит в Курске это нонсенс. А завтра что будет? Брянск. Белгород. Москва.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6426
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.08.24 - 12:41
#11181
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Цитата:
Vit:
А завтра что буде


Надо садиться за круглый стол переговоров- и тому и этому. Надо до чего то договариваться- не зря же говорят: - худой мир лучше доброй ссоры.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16657
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.08.24 - 12:58
#11182
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Цитата:
Тимур Гафуров: Нет там никакого бана) Присылайте скрины - разберемся


А что там присылать
Отправляю сообщение
Белый экран и надпись
10 Invalid query:

Сейчас попробую отправить текст без упоминания НГ и Говорова)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16657
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.08.24 - 13:06
#11183
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Цитата:
Vit:
Это так кажется со стороны. А по факту надо знать и польский, немецкий, французский, литовский.

Да так и вижу

Все Михалычы работающие на КамАЗах и возящие яблоки из Польши знают кучу языков))
Прям верю) Цитата:
Vit:
Он чекист с холодным сердцем

Если у чекиста холодное сердце
Это значит что чекист немножечко мертв
Тоесть Путин мертвый президент? Цитата:
Vit:
Он что кричал на выборах? Мир, дружба,май а потом он поехал на фронт и война ещё сильней усилилась

Мля это уже просто ржачка какая у вас в голове путинистов каша мясная))


Зеленский кричал о мире
А потом Россия НАПАЛА на Украину и Зеленский о мире уже не кричит

Вот засранец какой а!! Этож надо о мире он не кричит пока его бомбят))

Правда говорят что российская пропаганда не делает из людей дебилов
Она рассчитана на дебилов
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16657
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.08.24 - 13:13
#11184
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Средние века
У русских главный враг это монголо татары ужасающие всю Европу и Азию
17 век враг русских большая сильная империя поляков и литовцев
18 век враг русских шведский император Карл и прусский король Фридрих гении политики и войны своего времени
19 век враг русских сначала великий император Наполеон захвативший всю Европу а потом британская империя державшая почти весь мир под крылом
20 век СССР выдерживал натиск Гитлера и сверхдержавы и жандарма мира США
21 век главный враг русских КВНщик, посредственный юморист и комик, олигарх Зеленский и провинциальная Украина успешно отсыпающая пендали России)))

Скажи мне кто твой враг и я скажу кто ты
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15355
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.08.24 - 13:14
#11185
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Цитата:
abaika95: Все Михалычы работающие на КамАЗах и возящие яблоки из Польши знают кучу языков)) Прям верю)
Куча комерсов ещё есть. Много кто есть. Как и в такси. Приходится работать. Знаю таких которые бизнесмены решили сами погонять. Много тут разных людей)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15355
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.08.24 - 13:18
#11186
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Цитата:
abaika95:
Знаком с такими которые начинали семечками торговать а потом магазин купили. Знаю таких кто сначало на одной фуре гонял а потом у него уже автобаза с 20 машинами. Зря смеёшься над людьми.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16657
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.08.24 - 13:19
#11187
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Россиянам самим не стрёмно?

Сначала орут и ржут что украинцы все сплошь селюки,колхозаны которые в 90ые в Россию на заработки ездили

Угорают над тем что у Украины президент типа Петросяна, котрый за копейки в российских фильмах снимался

А потом плачут что их сыночка или муж сгинул на войне с этими колхозанами и комиками

Волосы на голове рвут и проклятия посылают украинцам
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16657
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.08.24 - 13:20
#11188
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Цитата:
Vit:
Знаком с такими которые начинали семечками торговать а потом магазин купили

И? Польский он знал или французский?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15355
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.08.24 - 13:25
#11189
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Это другое. Там надо быть жёстким. Уметь по головам ходить.я то добрый. Меня бог создал творить добро.

[Исправлено: Vit, 29.08.2024 - 13:27]
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10960
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.08.24 - 13:32
#11190
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Цитата:
111:
Ну ты тотне путай, народ и власть.

----Ну наконец то и ты это понял , русский ты наш человек ! :lol:
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