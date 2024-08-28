Отправлено: - 20:13

Большой концерт с артистами не только из Казахстана, но и из Германии и фейерверк на 7 минут наверняка запомнились зрителям. Но правда и то, что на этом впечатления от праздника у многих закончились. Организаторы, как и год назад, не смогли выйти за рамки выступления трио приглашенных звезд.